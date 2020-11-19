Як діяти, якщо вам підкинули наркотики? Поради юриста

Юрист розповів, що робити, якщо вам підкинули невідомий предмет чи речовину.

Здебільшого речі підкидають або з метою подальшого вимагання, або, це можуть бути протиправні дії правоохоронних органів, які залякуватимуть вас кримінальною відповідальністю.

Перше та основне правило: зберігаємо спокій, оскільки, піддавшись паніці в незнайомій ситуації, дуже легко наговорити те, що надалі може вам серйозно зашкодити.

Якщо вас намагаються розвести на гроші невідомі:

1. Всі свої речі міцно притискаємо до грудей і тримаємо обома руками при собі.

2. Якщо вас простять відкрити рюкзак або вивернути кишені, не погоджуйтесь! Ні охорона, ні будь-який перехожий взагалі не мають права проводити огляд чи обшук.

3. Якщо ви впевнені, що у свою сумку не клали нічого забороненого, говоріть, що зараз викличете поліцію. Ваших відбитків пальців на предметі не буде, відповідно й на ваших руках не буде слідів підкинутої речовини.

Після відмови показати речі та погрози викликати поліцію, більшість просто “злиється” під всякими приводами.

Далі спокійним кроком йдіть в людне місце, телефонуйте друзям, родичам і адвокату.

Як тільки залишитеся одні (наприклад, у туалеті), за допомогою хустки або пакета, який надягнете на долоню, огляньте сумку й викиньте зайве.

Доберіться до дому, проаналізуйте свої дії та наберіться сил, щоб прийняти рішення – чи переслідувати цих людей в кримінальному порядку.

Якщо підкинути намагається поліція:

Якщо ж до вас підійшли працівники правоохоронних органів з підозрою, що у вас є заборонені предмети чи речовини, вирівнюємо дихання й говоримо:

Наркотики не вживаю,все це бачу вперше, мені це тільки що підкинули, від дачі пояснень відмовляюся, так як бажаю скористатися правом, наданим мені ст.64 Конституції України (“Ви можете відмовитись давати свідчення щодо себе ”). Прошу забезпечити участь обраного мною адвоката”.⠀

При затриманні нічого не підписуйте без адвоката, навіть якщо ви абсолютно впевнені у своїй правоті.

Уважно читайте протокол, в ньому має бути детально описана вся процедура та предмети, що у вас були при собі.

Обов’язково самостійно впишіть в протокол всі зауваження (про те, що речовину вам підкинули, обшук проводили не одразу, свідків відмовлялися замінити). Після того, як всі ваші зауваження були внесені, підписуйте протокол та візьміть копію собі.

Вимагайте вашого огляду на предмет вживання наркотиків, вилучення у вас зрізів нігтів і волосся для експертизи. Експертизу на місці не проходьте — тільки в лабораторії.

Все фіксуйте за допомогою аудіо- та відеопристроїв.

Будьте уважними та не панікуйте, оскільки справа серйозна, як і покарання.

А яку відповідальність доведеться нести, якщо не захистите себе за даним алгоритмом, дивіться у відео.

Блогер і танцюючий юрист Олександр Моргун розповість детальніше

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити свої фото в соцмережах.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.