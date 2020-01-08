Що подивитись у Римі – путівник для мандрівників

Що подивитись у Римі – цікаві місця та архітектурні пам’ятки для туриста.

Нова країна – це нові враження, і щоб використати час з користю та встигнути все подивитись, потрібно скласти список. Ранок у Великому Місті вже підготував його для тебе. Читай та занотовуй.

Що подивитись у Римі

Колізей (амфітеатр Стародавнього Риму)

Колізей – це найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, у якому вміщалося близько 50 тисяч глядачів.

Його почали будувати ще в 72 році нашої ери і закінчили через 8 років. Вчені припускають, що над будівлею працювало 100 тисяч рабів.

У цьому амфітеатрі відбувалися жорстокі розважальні видовища, гладіаторські бої протягом кількох століть, допоки їх не заборонили.

Згодом місце стало фортецею для пологів, а в середині XIV століття амфітеатр постраждав від землетрусу, його почали розбирати для нових будівель.

Це тривало до XVIII століття, після того Колізей потрапив до володінь держави, і зараз це популярна історична пам’ятка.

Пантеон

Пантеон називають храмом усіх богів. Унікальність будівлі в його куполі. Свого часу споруда стала справжнім проривом в архітектурній області.

У центрі купола розміщується круглий отвір, який називають Око Пантеона, саме через нього у храм потрапляє сонячне проміння. Тому варто приходити вдень.

До того ж, щороку на 50-й день після Пасхи у Пантеоні можна побачити трояндовий дощ. На купол спеціально вилазять пожежники і через круглий отвір у стелі сиплять тисячі пелюсток троянд.

Фонтан ді Треві

Фонтан у стилі бароко найбільший у Римі. Його висота сягає 25,9 метрів, ширина – 19,8.

Фонтан Треві можна побачити в будь-який час доби і безкоштовно. До того ж, у нього прийнято кидати монетки.

Для цього потрібно повернутися спиною до нього та кинути монети правою рукою через ліве плече. Одну монету – щоб повернутися в Рим. Дві – щоб зустріти кохання. Три – щоб одружитися/вийти заміж.

Цікавий факт!

Щороку комунальні служби збирають звідти монети та передають у благодійну організацію бідним. Приблизно виходить 700 тисяч євро.

Замок святого Ангела

Ця будівля була зведена для римського імператора Адріана. Незадовго до своєї смерті чоловік попросив звести мавзолей для нього та його родини. Туди й помістили його прах.

Згодом мавзолей перетворився на фортецю, а в XV столітті став резиденцією пап, там вони зберігали свої цінності, і там же знаходилась в’язниця.

Сікстинська капела

Сікстинська капела була збудована у XV столітті за бажанням папи римського Сіксти ІV. Всередині будівлі можна побачити стіни, які розписували сам Мікеланджело, Сандро Боттічеллі та багато відомих флорентійських художників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Туреччині.

Алла Гичка

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