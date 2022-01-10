Дарунок сонця: навіщо нам вітамін D та у яких продуктах він міститься

Вітамін D: чому важливий для організму та в яких продуктах міститься.
Його називають вітаміном сонця, молодості та життя і навіть присвячують йому пісні.
Все через неабияку користь та чудодійний ефект, який він неодмінно приносить із собою.Також по темі: Гід по вітамінах: що саме дають організму і в яких продуктах містяться Топ продуктів, які дають організму енергію Від авітамінозу до передозу: чому вітаміни не можна приймати "про всяк випадок"?
Коли організм досвідчує брак “сонячного” вітаміну, починається ціла низка порушень — від погіршення настрою та пам’яті до значно серйозніших хронічних хвороб.
Отож з турботою про тебе та твоїх рідних, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про вітамін D та як уникнути його дефіциту.
Користь вітаміну D для організму
Це єдиний вітамін, який працює також як гормон, що регулює весь обмін речовин в організмі.
Тож у жодному разі не варто примешувати його користь.
Підтримує імунну систему
Вітамін D, як і багато інших його колег, зміцнює імунітет і протистоїть респіраторним захворюванням, особливо у літніх людей.
Була поширеною думка, що він також полегшує перебіг коронавірусної інфекції, проте після численних досліджень вона не підтвердилась.
Споживання адекватних доз вітаміну D сприяє правильному функціонуванню імунної системи, однак вважається, що він не має жодного помітного впливу на перебіг COVID-19.
Дефіцит вітаміну D послаблює імунну систему та зменшує вироблення важливої речовини — кателіцидину, що допомагає організму боротися із запаленнями та інфекціями.
Профілактичні властивості
Вітамін D стимулює утворення особливого транспортного білка у слизовій оболонці кишечника, який переносить кальцій та фоcфор до кісткової та м’язової тканин.
За рахунок цього у крові підтримується постійний рівень кальцію та фосфору, що необхідно для формування та росту кісток, профілактики остеопорозу, переломів, рахіту та псуванню зубів, а також спазмів у м’язах.
Окрім цього, вітамін є профілактичним засобом шкірних захворювань, у тому числі й псоріазу.
Зменшує ризики розвитку багатьох захворювань
Ще одна чудо-властивість вітаміну D — зменшення ризиків розвитку багатьох хвороб:
- цукрового діабету 1 та 2 типів
- серцево-судинних захворювань
- бронхіальної астми
- запалень
- злоякісних пухлин, зокрема, раку молочної залози, підшлункової, кишечника та простати
- розсіяного склерозу, найчастішеп — у жінок до 40%
- вікової макулярної дистрофії (дегенерації) сітківки ока.
Як розпізнати дефіцит?
Направді, дефіцит вітаміну D є в багатьох людей.
Це не лише ті, кому бракує сонячних променів, а й вагітні, жінки під час менопаузи та люди після 60 років.
Якщо ти впізнаєш якийсь із наступних симптомів, слід замислитись про похід до лікаря — швидше за все, у тебе дефіцит одного з найважливіших для оргназіму вітамінів.
- ламаються нігті та псуються зуби
- зростає схильність до переломів
- повільне загоєння ран
- часті захворювання
- постійна втома й пригнічений настрій
- постійне переїдання.
Продукти, багаті на вітамін D
При скороченні часу перебування на відкритому повітрі та використанні сонцезахисних засобів необхідно поповнювати запаси цього вітаміну за рахунок харчування.
І так, фахівці все ж радять насичуватись сонячним вітаміном природними шляхами. Звісно, крім випадків, коли лікар прописав вітамін D в таблетках.
Аби не доводити до такого, слід частіше споживати такі продукти:
- Печінка тріски
- Жирна риба
- Молочні прдукти
- Яйця
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