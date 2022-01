Дарунок сонця: навіщо нам вітамін D та у яких продуктах він міститься

Вітамін D: чому важливий для організму та в яких продуктах міститься.

Його називають вітаміном сонця, молодості та життя і навіть присвячують йому пісні.

Все через неабияку користь та чудодійний ефект, який він неодмінно приносить із собою.

Коли організм досвідчує брак “сонячного” вітаміну, починається ціла низка порушень — від погіршення настрою та пам’яті до значно серйозніших хронічних хвороб.

Отож з турботою про тебе та твоїх рідних, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про вітамін D та як уникнути його дефіциту.

Це єдиний вітамін, який працює також як гормон, що регулює весь обмін речовин в організмі.

Тож у жодному разі не варто примешувати його користь.

Вітамін D, як і багато інших його колег, зміцнює імунітет і протистоїть респіраторним захворюванням, особливо у літніх людей.

Була поширеною думка, що він також полегшує перебіг коронавірусної інфекції, проте після численних досліджень вона не підтвердилась.

Дефіцит вітаміну D послаблює імунну систему та зменшує вироблення важливої речовини — кателіцидину, що допомагає організму боротися із запаленнями та інфекціями.

Вітамін D стимулює утворення особливого транспортного білка у слизовій оболонці кишечника, який переносить кальцій та фоcфор до кісткової та м’язової тканин.

За рахунок цього у крові підтримується постійний рівень кальцію та фосфору, що необхідно для формування та росту кісток, профілактики остеопорозу, переломів, рахіту та псуванню зубів, а також спазмів у м’язах.

Окрім цього, вітамін є профілактичним засобом шкірних захворювань, у тому числі й псоріазу.

Ще одна чудо-властивість вітаміну D — зменшення ризиків розвитку багатьох хвороб:

Направді, дефіцит вітаміну D є в багатьох людей.

Це не лише ті, кому бракує сонячних променів, а й вагітні, жінки під час менопаузи та люди після 60 років.

Якщо ти впізнаєш якийсь із наступних симптомів, слід замислитись про похід до лікаря — швидше за все, у тебе дефіцит одного з найважливіших для оргназіму вітамінів.

При скороченні часу перебування на відкритому повітрі та використанні сонцезахисних засобів необхідно поповнювати запаси цього вітаміну за рахунок харчування.

І так, фахівці все ж радять насичуватись сонячним вітаміном природними шляхами. Звісно, крім випадків, коли лікар прописав вітамін D в таблетках.

Аби не доводити до такого, слід частіше споживати такі продукти:

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про користь антиоксидантів та у яких продуктах вони містяться.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.