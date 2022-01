Чудодійні паростки: чим корисна мікрозелень та як її вирощувати

Мікрогрін чи мікрозелень – це паростки овочевих рослин і трав, які вирощуються у спеціальних умовах.

По максимуму використовуючи запас поживних речовин насіння, вони вбирають вітаміни, мінерали та амінокислоти.

Цей екологічно чистий та органічний продукт ладен сповнити тебе енергією та очистити організм. А головне — його можна вирощувати просто на підвіконні!

Різновидів мікрозелені величезна кількість.

Таким чином можна вирощувати практично будь-які овочі, салати, трави, злакові та бобові культури.

Але ми розповімо про корисні властивості найбільш популярних з них.

Паростки буряка чудово поєднуються із салатами та закусками.

Позитивно впливають на травлення та зміцнюють імунітет.

Гіркуватий смак цієї рослини — зовсім не перешкода.

Вона відмінно ховається у м’ясних та рибних стравах.

Мікрозелень руколи відрізняється великим вмістом аскорбінової кислоти, флавоноїдів, зміцнює імунітет.

Мікрозелень редису має багато мінералів, вітамінів і мікроелементів.

А, отже, це чудодійно впливатиме на зміцнення твого волосся та нігтів.

Ще її називають коріандром, і славиться вона своїм пікантним та яскраво вираженим смаком.

Проте це далеко не все, що потрібно знати про цю рослину.

У її складі багато вітамінів, а також мікроелементи Р, К тощо.

Хрусткий і солоденький горошок — взагалі неабияке джерело користі.

Його мікрогрін багатий протеїном, вітамінами А, В, С, Е, фосфором, клітковиною.

Мікрозелень соняшника має просто чудодійний ефект!

Стабілізує кислотно-лужний баланс, зміцнює нервову систему, уповільнює процеси старіння.

Все завдяки високоякісним білкам, жирам, лецитину та вітаміну А.

Через 1-3 тижні, залежно від обраного виду рослин, мікрозелень буде готова до збирання. Паростки висотою 3-10 см зрізаються гострими ножицями безпосередньо над рівнем ґрунту.

Знадобиться: лоток, марля або тонка бавовняна тканина, насіння, пульверизатор.

Як і в попередньому випадку, через 1-3 тижні мікрозелень буде готова до зрізки.

