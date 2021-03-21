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ICTV Ранок 21.03.2021 15:00
21.03.2021 15:00
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Не тільки горіхи? Продукти для покращення пам’яті


Продукти, які покращують пам’ять.

Гарна робота мозку – запорука щасливого і повноцінного життя.

Що ж потрібно їсти, щоб зберегти ясний розум?

Ранок у Великому Місті склав топ корисних продуктів.

Топ продуктів для покращення пам’яті

Курячі яйця

Звичайні курячі яйця – це джерело білка.

Високий вміст холіну у жовтку допомагає будувати нові клітини і має позитивний вплив на нервову систему.

Броколі

Практично всі сорти капусти корисні для здоров’я.

Броколі вирізняється вітаміном К і глюкозинолатами, що оптимізують роботу мозку.

броколі

Насіння гарбуза

Цей продукт – справжня скарбниця корисних речовин.

Гарбузове насіння містить магній і цинк.

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Воно багате на селен і вітаміни В1 і К.

Все це покращує концентрацію уваги, знижує рівень стресу.

Помідори

Вміст антиоксиданту лікопіну робить помідори дуже корисними для роботи мозку.

А доступність продукту дозволяє вживати його регулярно.

Жирні сорти риби

Перевага такої риби – поліненасичені жирні кислоти і білок у її складі.

Саме вони і впливають на роботу мозку.

Якщо хочете поліпшити пам’ять, сміливо додавайте скумбрію, лосось, сардину, тунець до раціону.

Яблука

З’їдати по яблуку щодня – гарна звичка.

У шкірці цього продукту міститься відмінний антиоксидант – флавоноїд кверцетин.

Він запобігає порушенням роботи мозку.

Авокадо

Цей продукт не лише допомагає подолати забудькуватість, а й знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Захищає судини мозку від утворення тромбів.

Все це завдяки вітамінам С та К і фталатам.

авокадо

Куркума

Куркума покращує кровообіг.

Ці прянощі стимулюють приплив крові до мозку.

Допомагають руйнувати холестеринові бляшки в судинах.

Куркуму можна додавати до супів, салатів, каш, запіканок.

Чорниця

Марганець, поліфенол, галову кислоту, вітаміни С і К – такий букет поживних речовин зібрала чорниця.

Споживати її слід свіжою або заморожувати на зиму.

Окрім чорниці, позитивно на мозок впливають будь-які темні ягоди.

чорниця

Чорний шоколад

Гарна новина для любителей чорного шоколаду.

Какаобоби містять природні антиоксиданти, які поліпшують кровообіг і роботу мозку.

Але корисний лише чорний шоколад, адже, наприклад, у виробництві білого бобів какао не використовують.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості ромашки. 

Фото: Unsplash 

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Теги: мозок, пам'ять, продукти харчування
21.03.2021 15:00



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