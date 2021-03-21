Не тільки горіхи? Продукти для покращення пам’яті

Продукти, які покращують пам’ять.
Гарна робота мозку – запорука щасливого і повноцінного життя.
Що ж потрібно їсти, щоб зберегти ясний розум?
Ранок у Великому Місті склав топ корисних продуктів.
Топ продуктів для покращення пам’яті
Курячі яйця
Звичайні курячі яйця – це джерело білка.
Високий вміст холіну у жовтку допомагає будувати нові клітини і має позитивний вплив на нервову систему.
Броколі
Практично всі сорти капусти корисні для здоров’я.
Броколі вирізняється вітаміном К і глюкозинолатами, що оптимізують роботу мозку.
Насіння гарбуза
Цей продукт – справжня скарбниця корисних речовин.
Гарбузове насіння містить магній і цинк.Також по темі: Які продукти категорично не можна вживати на сніданок Як правильно зберігати продукти харчування Шкода чи їжа майбутнього? Чи варто боятися ГМО
Воно багате на селен і вітаміни В1 і К.
Все це покращує концентрацію уваги, знижує рівень стресу.
Помідори
Вміст антиоксиданту лікопіну робить помідори дуже корисними для роботи мозку.
А доступність продукту дозволяє вживати його регулярно.
Жирні сорти риби
Перевага такої риби – поліненасичені жирні кислоти і білок у її складі.
Саме вони і впливають на роботу мозку.
Якщо хочете поліпшити пам’ять, сміливо додавайте скумбрію, лосось, сардину, тунець до раціону.
Яблука
З’їдати по яблуку щодня – гарна звичка.
У шкірці цього продукту міститься відмінний антиоксидант – флавоноїд кверцетин.
Він запобігає порушенням роботи мозку.
Авокадо
Цей продукт не лише допомагає подолати забудькуватість, а й знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.
Захищає судини мозку від утворення тромбів.
Все це завдяки вітамінам С та К і фталатам.
Куркума
Куркума покращує кровообіг.
Ці прянощі стимулюють приплив крові до мозку.
Допомагають руйнувати холестеринові бляшки в судинах.
Куркуму можна додавати до супів, салатів, каш, запіканок.
Чорниця
Марганець, поліфенол, галову кислоту, вітаміни С і К – такий букет поживних речовин зібрала чорниця.
Споживати її слід свіжою або заморожувати на зиму.
Окрім чорниці, позитивно на мозок впливають будь-які темні ягоди.
Чорний шоколад
Гарна новина для любителей чорного шоколаду.
Какаобоби містять природні антиоксиданти, які поліпшують кровообіг і роботу мозку.
Але корисний лише чорний шоколад, адже, наприклад, у виробництві білого бобів какао не використовують.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості ромашки.
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