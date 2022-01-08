Як покращити дикцію: поради і вправи

Як покращити дикцію: практичні поради та вправи.

Чітка та інтонаційна вимова важлива не тільки публічним людям та дикторам.

Виразна дикція — це інструмент за допомогою якого будь-яка людина може ефективніше доносити свою думку і, навіть, переконувати.

Тож Ранок у Великому Місті знає, як покращити свою дикцію.

Вправи на дикцію

Під терміном “дикція” криється значення чіткості вимови.

Тобто, чим чіткіше промовляєте всі звуки, тим краща дикція.

Однак для цього потрібно виконувати вправи.

Серед найпоширеніши вправ є:

Чергування положення рота з “хоботка” на “посмішку”;

Губи “чухають” зуби.

Масаж ясен язиком;

Язик робить рухи ро колу за зімкнутими губами;

Губи витянуті в букву “о” рухаються маятником;

Висуваємо нижню щелепу, пародіюючи мавпу, і повертаємо в нормальне положеня.

Постава

Варто контролювати положення, коли говорите.

Адже, коли горбитесь — повітрю важче роходити крізь усю дихальну систему.

Не менш важливо навчитись працювати з діафрагмою.

Зазвичай під час глибокого вдиху наші груди розширюються, а живіт рухається назад.

Варто навчитись правильно дихати.

Для цього потрібно, щоб при глибокому вдиху живіт повинен рухатися вперед.

Тобто, дихати так, щоб розкривалась не грудна клітина, а надувався живіт.

Словниковий запас

Великий запас слів — це одна з умов гарної дикції.

Намагайтеся зробити вашу розмову більш різноманітною.

Також варто оминати шаблонні фрази та мовні кліше.

І до речі, мовні паразити теж будуть зайвими.

Скоромовки

Якщо відчуваєте, що складно вимовляти певні звуки — тренуйтесь на скоромовках.

Однак, робити це потрібно сконцентрувавшись на вимові.

Тобто, потрібно спочатку повільно вимовляти кожен звук, поступово збільшуючи швидкість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як справити приємне враження.

Фото: Реxels

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