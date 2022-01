Як покращити дикцію: поради і вправи

Як покращити дикцію: практичні поради та вправи.

Чітка та інтонаційна вимова важлива не тільки публічним людям та дикторам.

Виразна дикція — це інструмент за допомогою якого будь-яка людина може ефективніше доносити свою думку і, навіть, переконувати.

Тож Ранок у Великому Місті знає, як покращити свою дикцію.

Під терміном “дикція” криється значення чіткості вимови.

Тобто, чим чіткіше промовляєте всі звуки, тим краща дикція.

Однак для цього потрібно виконувати вправи.

Серед найпоширеніши вправ є:

Варто контролювати положення, коли говорите.

Адже, коли горбитесь — повітрю важче роходити крізь усю дихальну систему.

Не менш важливо навчитись працювати з діафрагмою.

Зазвичай під час глибокого вдиху наші груди розширюються, а живіт рухається назад.

Для цього потрібно, щоб при глибокому вдиху живіт повинен рухатися вперед.

Тобто, дихати так, щоб розкривалась не грудна клітина, а надувався живіт.

Великий запас слів — це одна з умов гарної дикції.

Також варто оминати шаблонні фрази та мовні кліше.

І до речі, мовні паразити теж будуть зайвими.

Якщо відчуваєте, що складно вимовляти певні звуки — тренуйтесь на скоромовках.

Однак, робити це потрібно сконцентрувавшись на вимові.

Тобто, потрібно спочатку повільно вимовляти кожен звук, поступово збільшуючи швидкість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як справити приємне враження.

Фото: Реxels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.