5 головних помилок при виборі верхнього одягу

Все, що потрібно знати про помилки при виборі верхнього одягу.

Нині існує великий вибір зимового верхнього одягу.

Однак, переважна більшість цих речей коштує дорого, а мода стрімко змінюється.

То як вибрати одяг не на один сезон?

Ранок у Великому Місті вже готовий тобі розповісти про головні помилки, яких часто можна допустити при виборі верхнього одягу.

Читай, дивись і запам’ятовуй!

Довжина — один із головних критеріїв видору верхнього одягу.

Адже коротка куртка не захистить від холоду, а довгий пуховик не всім пасує і зручний.

Звісно, кожен опирається на власний смак та відчуття.

Однак, оптимальний варіан довжини — це до середини ікри або трохи нижче.

У такому пуховику чи пальто, можна здійснювати довгі змові прогулянки, чи мати неперевершений вигляд у сукні або спідниці.

Мода примхлива і щороку змінюється.

Тому не варто купувати верхній одяг на розпродажі лише тому, що в цьому сезоні ця річ була актуальна.

Зазвичай, тренди змінюються, тому в наступному сезоні ця куртка чи пальто вже не виглядатиме так гарно.

На розпродажах краще звертати увагу на одяг класичних моделей.

До речі, ця порада стосується не лише верхнього одягу.

Перш ніж заплатити за дороговартісну покупку, варто поставити собі три простих запитання:

На останньому потрібно зосередитись.

Адже бажання бути в тренді, може засліпити і не дасть змогу об’єктивно побачити своє відображення у дзеркалі.

Варто обирати річ, яка пасуватиме вашій фігурі.

Якщо ж сумніваєтесь, краще віддати перевагу класиці.

Не менш важливий критерій.

Саме колір в більшості випадків впливає на покупку.

Більшість стилістів рекомендують дотримуватись простого правила.

Варто складати образ з базових речей нейтральних відтінків і додавати якскраві акценти.

Наприклад, це може бути чорний пуховик з якравою шапкою, чи нюдове пальто з оригінальною за формаю сумкою.

Важливо вибрати верхній одяг з якісних матеріалів.

В інакшому випадку — довго його не проносите.

Куртка чи пуховик має бути на синтепоні, цей матеріал краще переносить прання.

Фото: Рexels

