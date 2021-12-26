Стильно та затишно: модні светри на холодний сезон 2022

Модні светри на зиму 2022 року.
Светр — це важлива деталь гардеробу, що стала досить популярною.
Це пов‘язано не тільки з погодними умовами, а й з комфортом та затишком.
Светр може бути як довгим так і коротким, як наприклад кроп-светр, вільний, який не обтягуює фігуру.
Або светр із високим коміром, що додає ніжності та дарує приємне відчуття комфорту.
Стильно виглядають візерунки та бахрома, які доповнюють модель.
Ранок у Великому місті підготував добірку різноманітних модних светрів цього сезону, що стали найбільш трендовими.
Модні светри 2022
Светр із подовженими рукавами
Один із трендів цього сезону — це светр із подовженими рукавами.
На таку модель зробили ставку багато дизайнерів.
Це може бути як класичний образ, так і спортивний або кежуал.
Оригінальним доповненням до рукавів може стати шнурівка та зав’язки з бантами.
Светр в стилі Ретро
Дідусин светр знову в моді.
Йому притаманні геометричні візерунки різної форми та розміру з нотами скандинавських мотивів.
Особливо гарно виглядають яскраві светри такої моделі в поєднанні зі спокійною класикою.
Светр Oversize
Суперзручний светр оверсайз уже не перший рік доповнює гардероби модниць.
Існує багато варіацій такої моделі светра.Також по темі: Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2021/22 Тепло та елегантно. Модні сукні на зиму 2022 Модні шапки 2021/2022: головні тренди зими
Із широкими рукавами, із розрізами на рукавах, із асиметричними елементами тв з різними видами в’язки…
В’язані візерунки
Модні светри з в’язаними візерунками знов в моді.
Один із найпопулярніших – традиційний візерунок-косичка.
Також цікавою новинкою стали випуклі візерунки, наприклад квіточки…
Стильно виглядає поєднання двох видів ниток в традиційних зимових візерунках та оригінальних зображень.
Светри з об‘ємними рукавами
Це один із фаворитів нового сезону.
Завдяки такому светру образ важко не помітити.
Светр гармонійно підійде для повсякдення.
Рукава-дзвіночки чи ліхтарики сміливо можна поєднати з вузькими брюками, адже саме верх стає родзинкою.
Також дуже витончено виглядають рукава, розкльошені донизу — це ще один варіант елегантного вбрання.
Светри з вирізами
Виріз — це цікавий акцент в образі.
Така “родзинка” може бути на будь-якій частині тіла, починаючи з грудей, закінчуючи ліктями.
Особливо трендовою є модель светра з V-образним вирізом.
Светри в смужку
Популярними стають светри в смужку, адже цю модель сміливо можна поєднати з різними образами.
Особливо популярні трикотажні светри зі смужкою, яка може бути горизонтальною чи вертикальною, вузькою чи широкою, яскравою чи спокійною.
У сезоні 2021/2022 особливу увагу слід звернути на темно-синю смужку.
Светр із таким принтом завжди виглядає стильно та цікаво.
Светри з боковими розрізами
На піку популярності знаходиться й светр із боковими розрізами.
Вертикальний розріз з одного або з обох боків робить лук більш цікавим та оригінальним.
Рекомендуємо вибирати светри такої моделі в базових або нейтральних відтінках.
Светр з коміром на змійці
Універсальний пуловер із коміром чудово виглядає в поєднанні з класичними штанами та легінсами.
Саме змійка робить светр стильним.
До речі, з таким светром можна створити різний “настрій” образу: затишний та стриманий із закритою змійкою, або романтичний та легкий із розкритою.
Светр-поло
Модель такого светру — це вінтажний фасон.
Родзинкою стає вільний крій з V-образним вирізом та збільшеними комірами.
Светр-поло стильно виглядає як в однотонному варіанті, так і з візерунками та геометричними принтами.
Тож будь на стилі, слідкуй за трендами, а ми тобі в цьому допоможемо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні новорічні зачіски 2022 року.
Фото: Pexels
Марина Максакова