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ICTV Ранок 26.12.2021 12:00
26.12.2021 12:00
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Стильно та затишно: модні светри на холодний сезон 2022

Стильно та затишно: модні светри на холодний сезон 2022

Модні светри на зиму 2022 року.

Светр — це важлива деталь гардеробу, що стала досить популярною.

Це пов‘язано не тільки з погодними умовами, а й з комфортом та затишком.

Светр може бути як довгим так і коротким, як наприклад кроп-светр, вільний, який не обтягуює фігуру.

Або светр із високим коміром, що додає ніжності та дарує приємне відчуття комфорту.

Стильно виглядають візерунки та бахрома, які доповнюють модель.

Ранок у Великому місті підготував добірку різноманітних модних светрів цього сезону, що стали найбільш трендовими.

Модні светри 2022

Светр із подовженими рукавами

Один із трендів цього сезону — це светр із подовженими рукавами.

На таку модель зробили ставку багато дизайнерів.

Це може бути як класичний образ, так і спортивний або кежуал.

Оригінальним доповненням до рукавів може стати шнурівка та зав’язки з бантами.

Светр в стилі Ретро 

Дідусин светр знову в моді.

Йому притаманні геометричні візерунки різної форми та розміру з нотами скандинавських мотивів.

Особливо гарно виглядають яскраві светри такої моделі в поєднанні зі спокійною класикою.

Светр Oversize 

Суперзручний светр оверсайз уже не перший рік доповнює гардероби модниць.

Існує багато варіацій такої моделі светра. 

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Із широкими рукавами, із розрізами на рукавах, із асиметричними елементами тв з різними видами в’язки…

В’язані візерунки 

Модні светри з в’язаними візерунками знов в моді.

Один із найпопулярніших традиційний візерунок-косичка.  

Також цікавою новинкою стали випуклі візерунки, наприклад квіточки…

Стильно виглядає поєднання двох видів ниток в традиційних зимових візерунках та оригінальних зображень.

Светри з обємними рукавами 

Це один із фаворитів нового сезону.

Завдяки такому светру образ важко не помітити.

Светр гармонійно підійде для повсякдення.

Рукава-дзвіночки чи ліхтарики сміливо можна поєднати з вузькими брюками, адже саме верх стає родзинкою.

Також дуже витончено виглядають рукава, розкльошені донизу — це ще один варіант елегантного вбрання.

Светри з вирізами

Виріз — це цікавий акцент в образі.

Така “родзинка” може бути на будь-якій частині тіла, починаючи з грудей, закінчуючи ліктями.

Особливо трендовою є модель светра з V-образним вирізом.

Светри в смужку 

Популярними стають светри в смужку, адже цю модель сміливо можна поєднати з різними образами.

Особливо популярні трикотажні светри зі смужкою, яка може бути горизонтальною чи вертикальною, вузькою чи широкою, яскравою чи спокійною.

У сезоні 2021/2022 особливу увагу слід звернути на темно-синю смужку.

Светр із таким принтом завжди виглядає стильно та цікаво.

Светри з боковими розрізами

На піку популярності знаходиться й светр із боковими розрізами.

Вертикальний  розріз з одного або з обох боків робить лук більш цікавим та оригінальним.

Рекомендуємо вибирати светри такої моделі в базових або нейтральних відтінках.

Светр з коміром на змійці

Універсальний пуловер із коміром чудово виглядає в поєднанні з класичними штанами та легінсами.

Саме змійка робить светр стильним.

До речі, з таким светром можна створити різний “настрій” образу: затишний та стриманий із закритою змійкою, або романтичний та легкий із розкритою.

Светр-поло

Модель такого светру — це вінтажний фасон.

Родзинкою стає вільний крій з V-образним вирізом та збільшеними комірами.

Светр-поло стильно виглядає як в однотонному варіанті, так і з візерунками та геометричними принтами.

Тож будь на стилі, слідкуй за трендами, а ми тобі в цьому допоможемо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні новорічні зачіски 2022 року.

Фото: Pexels

Марина Максакова

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди зими
26.12.2021 12:00



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