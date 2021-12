Стильно та затишно: модні светри на холодний сезон 2022

Модні светри на зиму 2022 року.

Це пов‘язано не тільки з погодними умовами, а й з комфортом та затишком.

Светр може бути як довгим так і коротким, як наприклад кроп-светр, вільний, який не обтягуює фігуру.

Або светр із високим коміром, що додає ніжності та дарує приємне відчуття комфорту.

Стильно виглядають візерунки та бахрома, які доповнюють модель.

Ранок у Великому місті підготував добірку різноманітних модних светрів цього сезону, що стали найбільш трендовими.

Один із трендів цього сезону — це светр із подовженими рукавами.

На таку модель зробили ставку багато дизайнерів.

Це може бути як класичний образ, так і спортивний або кежуал.

Оригінальним доповненням до рукавів може стати шнурівка та зав’язки з бантами.

Дідусин светр знову в моді.

Йому притаманні геометричні візерунки різної форми та розміру з нотами скандинавських мотивів.

Особливо гарно виглядають яскраві светри такої моделі в поєднанні зі спокійною класикою.

Суперзручний светр оверсайз уже не перший рік доповнює гардероби модниць.

Існує багато варіацій такої моделі светра.

Із широкими рукавами, із розрізами на рукавах, із асиметричними елементами тв з різними видами в’язки…

Модні светри з в’язаними візерунками знов в моді.

Один із найпопулярніших – традиційний візерунок-косичка.

Також цікавою новинкою стали випуклі візерунки, наприклад квіточки…

Стильно виглядає поєднання двох видів ниток в традиційних зимових візерунках та оригінальних зображень.

Це один із фаворитів нового сезону.

Завдяки такому светру образ важко не помітити.

Светр гармонійно підійде для повсякдення.

Рукава-дзвіночки чи ліхтарики сміливо можна поєднати з вузькими брюками, адже саме верх стає родзинкою.

Також дуже витончено виглядають рукава, розкльошені донизу — це ще один варіант елегантного вбрання.

Виріз — це цікавий акцент в образі.

Така “родзинка” може бути на будь-якій частині тіла, починаючи з грудей, закінчуючи ліктями.

Особливо трендовою є модель светра з V-образним вирізом.

Популярними стають светри в смужку, адже цю модель сміливо можна поєднати з різними образами.

Особливо популярні трикотажні светри зі смужкою, яка може бути горизонтальною чи вертикальною, вузькою чи широкою, яскравою чи спокійною.

У сезоні 2021/2022 особливу увагу слід звернути на темно-синю смужку.

Светр із таким принтом завжди виглядає стильно та цікаво.

На піку популярності знаходиться й светр із боковими розрізами.

Вертикальний розріз з одного або з обох боків робить лук більш цікавим та оригінальним.

Рекомендуємо вибирати светри такої моделі в базових або нейтральних відтінках.

Універсальний пуловер із коміром чудово виглядає в поєднанні з класичними штанами та легінсами.

Саме змійка робить светр стильним.

До речі, з таким светром можна створити різний “настрій” образу: затишний та стриманий із закритою змійкою, або романтичний та легкий із розкритою.

Модель такого светру — це вінтажний фасон.

Светр-поло стильно виглядає як в однотонному варіанті, так і з візерунками та геометричними принтами.

Тож будь на стилі, слідкуй за трендами, а ми тобі в цьому допоможемо.

Фото: Pexels

Марина Максакова

