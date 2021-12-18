Стильний зимовий педикюр 2021-2022: ідеї небанального нейл-дизайну

Ідеї модного зимового педикюру.
Мабуть, відомо, що чоловіки в першу чергу звертають увагу на доглянутість.
Однак й для себе варто слідкувати за станом манікюру і педикюру.
Адже це додає впевненості, піднімає настрій і доповнює образ.
Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку дизайнів нігтів, які краще обрати цієї зими.
Модний зимовий педикюр
Неон
Тренд, що перейшлов з одягу.
Неонові кольори нині актуальні як ніколи.
Тож, якщо хочеш виділятись — сміливо обирай фуксію чи кислотно-лимонний.
Глітер
Що може підкреслити новорічний настрій, як не блискітки.
Нанести градієнтом чи на всю пластину.
Виділити один палець чи одразу всі.
Тут варіантів для фантазування безліч.Також по темі: Хвилі, квіти і блиск золота. ТОП-5 ідей для зимового манікюру на короткі нігті Гарячий шоколад та більше блиску! Головні тренди у манікюрі на зиму 2021-2022 Манікюр 2021: ідеї дизайну на короткі нігті (ФОТО)
З новорічною атрибутикою
До нас йде рік Синього Водяного Тигра, то чому б і не намалювати хижацький принт, і не задобрити символ року.
Крім того, можна зробити дизайн з сніжинками чи новорічними прикрасами.
Легкий і невидимий
Деякі дівчата є прихильницями “голих” нігтів, або педикюру, що не кидається в очі.
Як тобі подобаються нюдові відтінки і ефект ніжності — твій час настав.
А якщо дизайн без дизайну видається тобі нудним, можеш додати ніжненькі вкраплення блискіток, яких майже не буде помітно.
Геометрія
Хвильки, трикутники та кола — найпростіші геометричні фігури.
Їх також можна використати в дизайні педикюра.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на короткі нігті.
Фото: Pexels