Стильний зимовий педикюр 2021-2022: ідеї небанального нейл-дизайну

Ідеї модного зимового педикюру.

Мабуть, відомо, що чоловіки в першу чергу звертають увагу на доглянутість.

Однак й для себе варто слідкувати за станом манікюру і педикюру.

Адже це додає впевненості, піднімає настрій і доповнює образ.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку дизайнів нігтів, які краще обрати цієї зими.

Тренд, що перейшлов з одягу.

Неонові кольори нині актуальні як ніколи.

Тож, якщо хочеш виділятись — сміливо обирай фуксію чи кислотно-лимонний.

Що може підкреслити новорічний настрій, як не блискітки.

Нанести градієнтом чи на всю пластину.

Виділити один палець чи одразу всі.

Тут варіантів для фантазування безліч.

До нас йде рік Синього Водяного Тигра, то чому б і не намалювати хижацький принт, і не задобрити символ року.

Крім того, можна зробити дизайн з сніжинками чи новорічними прикрасами.

Деякі дівчата є прихильницями “голих” нігтів, або педикюру, що не кидається в очі.

Як тобі подобаються нюдові відтінки і ефект ніжності — твій час настав.

А якщо дизайн без дизайну видається тобі нудним, можеш додати ніжненькі вкраплення блискіток, яких майже не буде помітно.

Хвильки, трикутники та кола — найпростіші геометричні фігури.

Їх також можна використати в дизайні педикюра.

Фото: Pexels

