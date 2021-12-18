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ICTV Ранок 18.12.2021 10:30
18.12.2021 10:30
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Стильний зимовий педикюр 2021-2022: ідеї небанального нейл-дизайну

Стильний зимовий педикюр 2021-2022: ідеї небанального нейл-дизайну

Ідеї модного зимового педикюру.

Мабуть, відомо, що чоловіки в першу чергу звертають увагу на доглянутість.

Однак й для себе варто слідкувати за станом манікюру і педикюру.

Адже це додає впевненості, піднімає настрій і доповнює образ.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку дизайнів нігтів, які краще обрати цієї зими.

Модний зимовий педикюр

Неон

Тренд, що перейшлов з одягу.

Неонові кольори нині актуальні як ніколи.

Тож, якщо хочеш виділятись — сміливо обирай фуксію чи кислотно-лимонний.

Глітер

Що може підкреслити новорічний настрій, як не блискітки.

Нанести градієнтом чи на всю пластину.

Виділити один палець чи одразу всі.

Тут варіантів для фантазування безліч.

Також по темі: Хвилі, квіти і блиск золота. ТОП-5 ідей для зимового манікюру на короткі нігті Гарячий шоколад та більше блиску! Головні тренди у манікюрі на зиму 2021-2022 Манікюр 2021: ідеї дизайну на короткі нігті (ФОТО)

З новорічною атрибутикою

До нас йде рік Синього Водяного Тигра, то чому б і не намалювати хижацький принт, і не задобрити символ року.

Крім того, можна зробити дизайн з сніжинками чи новорічними прикрасами.

Легкий і невидимий

Деякі дівчата є прихильницями “голих” нігтів, або педикюру, що не кидається в очі.

Як тобі подобаються нюдові відтінки і ефект ніжності — твій час настав.

А якщо дизайн без дизайну видається тобі нудним, можеш додати ніжненькі вкраплення блискіток, яких майже не буде помітно.

Геометрія

Хвильки, трикутники та кола — найпростіші геометричні фігури.

Їх також можна використати в дизайні педикюра.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на короткі нігті.

Фото: Pexels

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Теги: манікюр, модні тренди, модні тренди зими
18.12.2021 10:30



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