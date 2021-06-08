Мінімалізм та усмішка. Секрети краси від бездоганної Кіри Найтлі

Голлівудська улюблениця Кіра Найтлі поділилася головними секретами краси.

У свої 36 Кіра Найтлі може похвалитися десятками успішних ролей, всесвітньою славою та щасливою сім’єю.

Оскільки, її немає у соцмережах, вона є менш публічною за інших зірок Голлівуду.

Проте, як тільки британка з’являється на загал, одразу ж зачаровує прихильників.

Бо час летить, а її бездоганний вигляд не змінюється.

Як це вдається красуні? Ранок у Великому Місті зараз все розповість.

Секрети краси Кіри Найтлі

Спорт

Почнемо з найбільш очевидного — зі спорту.

Тричі на тиждень Кіра Найтлі обов’язково приділяє час тренуванням.

Акторка має свої фаворити серед фізичних навантажень.

Плавання допомагає їй зберігати рельєф м’язів, а стретчинг робить більш гнучкою та, як їй самій здається, тендітною.

Харчування

Після наступної фрази чимало дівчат щиро позаздрять Кірі Найтлі.

Красуню природа нагородила худорлявою фігурою, яку не потрібно виборювати виснажливими дієтами.

Проте певні правила харчування Найтлі теж має.

Вона їсть багато разів на день, проте лише маленькими порціями.

Це допомагає їй не доводити до почуття голоду власний шлунок, а, отже, й не переїдати.

Догляд за шкірою

Кіра Найтлі використовує доволі нестандартні, за сучасними мірками, приципипи догляду.

Вона розповіла, що частий грим на зйомках виснажує її шкіру, тому вдома вона намагається дати їй відпочити.

Я просто пустила все на самоплив, і це допомогло, — розповіла Найтлі.

Коли шкіра красуні стає сухою, а таке часто трапляється у подорожах, вона використовує зволожуючі засоби та олію шипшини.

Мінімалістичний макіяж

Після ранкових процедур догляду за обличчям, акторка маскує недоліки шкіри консилером.

Мені подобається, коли шкіра виглядає природно, а не покрита шарами тонального засобу, — зізналась красуня.

Її головний принцип — “чим менше, тим краще”.

І такий мінімалістичний підхід стосується не лише макіяжу.

Своєчасний релакс

Кіра Найтлі зізнається, що з малими дітьми часу на відпочинок суттєво бракує.

Проте вона переконана, що розслаблятися та відновлювати сили — просто необхідно!

Їй у цьому допомагає гаряча ванна або келих вина.

Внутрішня радість

А взагалі, головним секретом краси Кіра Найтлі вважає внутрішній стан людини, адже він неодмінно впливає і на зовнішній вигляд.

Найефективніша косметика — щасливі очі та щира усмішка,— каже акторка.

І ми не можемо з нею не погодитися!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Моніки Белуччі.

Фото: IMDb

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.