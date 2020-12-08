Виглядати як Бейонсе: секрети краси всесвітньовідомої Королеви Бі

Бейонсе — секрети краси та молодості зірки.
Вже більше, ніж 20 років Бейонсе, або Королева Бі, як сама вона себе величає, залишається однією з найпопулярніших співачок у світі.
Окрім відмінного голосу, зірка має чудові акторські здібності та неймовірно красиву зовнішність.Також по темі: Секрети краси Марго Роббі: 5 б'юті-правил зірки Секрети молодості Холлі Беррі: як надовго зберегти красу Секрети краси Енн Гетевей: як бути красивою завжди
Незважаючи на те, що Бейонсе вже 39, за версією популярного журналу The People, вона є однією з найсексуальніших жінок на планеті.
Тож Ранок у Великому Місті не зміг пройти повз і підготував для тебе головні б’юті-правила співачки.
Секрети краси Бейонсе
Правильне харчування
Бейонсе не дотримується якихось суворих дієт, але ретельно слідкує за своїм харчуванням.
Каша на сніданок, салад на обід і легка вечеря на завершення дня — нічого складного й неординарного.
І лише раз на тиждень, у неділю дозволяє собі їсти те, що заманеться.
Також співачка полюбляє влаштовувати “Vegan time” для себе й підписників, тобто сідати на вегетаріанську дієту.
Зазвичай вона це робить, аби підготувати своє тіло до музичного фестивалю чи туру.
Фізичні навантаження
Як і кожна жінка, Бейонсе прагне до красивого тіла.
Співачка зізнається, що для підтримання форми їй доводиться старанно працювати у тренажерному залі.
Красуня багато бігає, стрибає на скакалці, займається кроссфітом.
Лише під час музичних турів їй доводиться пропускати тренування. Але, за словами Бейонсе, дві з половиною години активного виступу це компенсують.
Розтяжка
Не варто забувати, що окрім вокальних та акторських здібностей, Бейонсе ще й неабияк танцює.
Напевно, саме завдяки танцям і тренуванням у спортзалі красуня може похвалитись чудовою розтяжкою.
Розвиток гнучкості позитивно впливає на наше тіло, зменшує чутливість м’язів і допомагає відновитися після стресу.
Тож чому б не спробувати?
Догляд за волоссям
Ще з дитинства Бейонсе навчилась правильно доглядати за власним волоссям, адже її мама працювала перукарем.
Зірка намагається не користуватись плойками, утюжками та феном у повсякденному житті, адже вони лише пересушують волосся.
Проте постійні концерти й зйомки не дозволяють повністю відмовитись від них.
Тож Бейонсе доводиться реабілітовувати волосся зволожувальними масками, оліями й обгортуванням.
Любов до експериментів
Саме там, у салоні матусі, маленька Бейонсе полюбила експеременти.
Часто співачка навіть не може дочекатись свого стиліста, а вирішує постригти чубчик чи зробити мелірування просто зараз.
Вона не боїться додавати чогось нового своїй зовнішності, адже це в жодному разі не повпливає на рівень її впевненості та любові до себе.
І цього потрібно повчитися кожній жінці!
Регулярний догляд за шкірою
За словами Бейонсе, у догляді за шкірою найважливішими є систематичність та регулярність.
Лінощам тут не місце. Тож, якою б втомленою вона не була, не засне з макіяжем.
Вранці й ввечері красуня зволожує обличчя кремом, і завжди має біля себе термальну воду, що здійснює чудодійний ефект на шкіру.
Легкий макіяж
Напевно, в це складно повірити, але поза концертами Бейонсе рідко носить яскравий мейк-ап.
Якщо потрібно нафарбуватись у повсякденному житті, то використовує лише тоналку, пудру, рум’яни, туш і блиск.
До речі, про блиск.
У інтерв’ю для Elle Бейонсе поідлилась класним лайфхаком:
Трішки золотистих тіней або хайлайтеру у внутрішніх кутиках очей нададуть тобі свіжішого вигляду.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Ольги Куриленко.
Фото: beyonce