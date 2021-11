Неблагородна пліснява. Експерт розкрив секрети вибору сиру у супермаркеті

Все, що потрібно знати про те, як вибрати сир в магазині.

Зазвичай, сир із пліснявою коштує дуже дорого, а сьогодні його можна купити за півціни!

Вже нікого не здвувати відсутністю санітарних умов та наявністю протермінованих товарів.

А ось кілограми неблагородної плісняви досі шокують.

Такий сир може відправити вас до лікарні та навіть вбити.

Михайло Шарков перевірив точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання.

Експерт розповість, як правильно вибрати сир, і на що саме звертати увагу.

Чому терміни придатності не говорять про якість продукту?

Навіщо треба дивитись не тільки маркування на пакуванні, а й усю головку сиру?

Дивіться у сюжеті.

