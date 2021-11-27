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Video: Неблагородна пліснява. Експерт розкрив секрети вибору сиру у супермаркеті

Все, що потрібно знати про те, як вибрати сир в магазині. Зазвичай, сир із пліснявою коштує дуже дорого, а сьогодні його можна купити за півціни! Вже нікого не здвувати відсутністю санітарних умов та наявністю протермінованих товарів. А ось кілограми неблагородної плісняви досі шокують. Такий сир може відправити вас до лікарні та навіть вбити. Михайло Шарков перевірив точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання. Експерт розповість, як правильно вибрати сир, і на що саме звертати увагу. [read_more_news] Чому терміни придатності не говорять про якість продукту? Навіщо треба дивитись не тільки маркування на пакуванні, а й усю головку сиру? Дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати якісну ковбасу. Фото: Unsplash

Неблагородна пліснява. Експерт розкрив секрети вибору сиру у супермаркеті
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Все, що потрібно знати про те, як вибрати сир в магазині.

Зазвичай, сир із пліснявою коштує дуже дорого, а сьогодні його можна купити за півціни!

Вже нікого не здвувати відсутністю санітарних умов та наявністю протермінованих товарів.

А ось кілограми неблагородної плісняви досі шокують.

Такий сир може відправити вас до лікарні та навіть вбити.

Михайло Шарков перевірив точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання.

Експерт розповість, як правильно вибрати сир, і на що саме звертати увагу.

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Чому терміни придатності не говорять про якість продукту?

Навіщо треба дивитись не тільки маркування на пакуванні, а й усю головку сиру?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати якісну ковбасу.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Неблагородна пліснява. Експерт розкрив секрети вибору сиру у супермаркеті / 27.11.2021 10:10
27.11.2021 10:10

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