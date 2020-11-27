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ICTV / Ранок / Як правильно обирати твердий сир: поради від сомельє / 27.11.2020 17:03
27.11.2020 17:03
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Як правильно обирати твердий сир: поради від сомельє


Як вибрати твердий сир, який принесе користь здоров’ю і водночас відмінно смакуватиме.

Справжній сир – це продукт, який поєднав у собі білок, більш ніж вісім груп вітамінів та нескінченний список амінокислот. Зараз корисні властивості сиру напряму залежать від правильного вибору покупця.

На полицях магазину є різноманітні варіанти, які різняться ціною, складом та якістю. Варто запам’ятати п’ять правил, які допоможуть вам купити справжній твердий сир, а не чергову таблицю хімічних елементів.

Як вибрати якісний твердий сир

Склад

У складі твердого сиру ви повинні побачити: молоко, сіль, сичужний фермент, молочну закваску.

У цьому переліку, можливо, будуть присутні ще й такі складники: хлористий кальцій (для кращого звертання сиру під час виробництва), Е160 (це рослинна витяжка для зафарбовування сиру у жовтий колір, повністю безпечна), спеції, добавки.

Якщо чогось із цього списку немає, то виробник здешевив продукт, а якщо перелік продовжується – зробив його менш корисним, але більш витривалим у зберіганні

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Різновиди

Різноманітність сирів не закінчується на голландському і російському.

Насамперед, твердий сир буває вареним (за швейцарською технологією) та невареним (за класичною голландською технологією). Під час обох видів виробництва сир робиться, пресується, а головне – витримується.

Далі сир розподіляється за витримкою: бувають зовсім молоді сири (2 місяці) та справжні ветерани (2, 3, 5 років витримки). Вважається, що чим старший сир, тим він твердіший, ароматніший, тим більше він зібрав у собі смаків та післясмаків.

Окремим підвидом є тверді сири з добавками. До них можуть додавати кмин, кропиву, різноманітні трави, оливки, помідори, трюфель, горішки та інші складові.

сирний сомельє

Зовнішній вигляд

Твердий молодий сир має блідо-жовтий рівномірний колір (козиний – просто білий), еластичний на дотик, аромат – кисломолочний.

З твердим витриманим сиром складніше, він може бути різним на вигляд – від світло-солом’яного до темно-золотого, хрусткий, ломкий, але щільний.

Не потрібно лякатися, якщо в ароматі ви відчуєте нотки не тільки горішків, соняшникової олії, шоколаду, карамелі, а ще й диму, старої шкіри та воску. Така палітра запахів старого сиру не тільки нормальна, а й є показником якості, як і солі кальцію, що згодом виступають у витриманому сирі та нагадують кристалики.

Нарізка

Не варто просити нарізати вам сир, якщо ви не з’їсте його протягом доби, адже у такому вигляді він втратить не тільки свій аромат та смакові якості, а й корисні властивості.

Беріть сир шматочками, а краще – наполягайте, щоб відрізали від голови – тільки так він повноцінно доживе до вашого столу.

сир у папері

Як зберігати сир

Коли ви вже принесли сир додому, головне – правильно його покласти на зберігання.

По-перше, вийміть продукт з поліетиленового пакетика та вкладіть у папір. Таким чином на сирі не буде з’являтися конденсат, він не буде обвітрюватися і зможе прожити у вашому холодильнику від 7 до 14 днів, залежно від витримки.

По-друге, не варто класти сир до м’яса чи риби: його місце біля молочних продуктів. Перед вживанням вийміть сир із холодильника і дайте йому нагрітися 10-15 хвилин.

Нагадаємо, раніше чайний експерт пояснив, як вибрати зелений чай.

Ірина Поліщук, сирний сомельє

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Теги: корисні поради
27.11.2020 17:03



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