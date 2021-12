Як правильно обирати сир із пліснявою: поради сомельє

Як обрати сир із пліснявою? Сирний сомельє розповіла, на що звертати увагу при вибори.

Сир із пліснявою вважається традиційним, адже на сирі легше утворити плісняву, ніж уникнути її. Ще здавна, до початку пастеризації молока, слово сир і пліснява були синонімами.

Тебе лякає його вигляд, а запах відштовхує? Та якщо наважитися і спробувати такий вид сиру, можливо, це буде найсмачніший молочний продукт, який ти колись їв.

Це м’який сир, на шкірці якого поселився грибок Penicillium camemberti або Penicillium candidum. Найпопулярніші – це Брі, Камамбер та Шевр.

Брі. Якщо ти тільки починаєш знайомитися з м’якими сирами, то почни саме з брі – короля всіх сирів. Смак – ніжний, вершкового масла, можливо, відчуєш післясмак паперу. Пліснява у цього сиру зовсім нейтральна, тому французи полюбляють поєднувати його з різними солодкими джемами чи конфітюрами.

Камамбер. За складом як Брі, але родом не з центральної, а з північної Франції. Через зміну клімату змінився і смак сиру, тому йому дали окрему назву – Камамбер. Смак – гостренький, з відтінками вареної капусти чи броколі, відчутні нотки аміаку. Якщо запекти цей сир у духовці, то він стане ще ароматнішим, а багет і малиновий конфітюр у поєднанні з Камамбером створять насправді вишукану страву.

Шевр. Цей сир робиться з козиного молока, тому ти відразу відчуєш характерний козиний запах і смак білого недопеченого хліба. Шевр солонуватий і трошки нагадує розсільні види сирів, що сподобається любителям Бринзи чи Фети.

Сири з цієї підгрупи незабутні на запах та смак, адже тут не просто додають грибок, а омивають краї сиру в розчині з солі, горілки, вина або іншого алкоголю.

Грюйєр. Швейцарський сир зі смаком сирих фісташок та фундука, що в післясмаку має металеві нотки. Це класичний сир для фондю – традиційної швейцарської страви з сиру та вина.

Тет-де-Муан. Рецепту цього сиру більше 1000 років, а для нарізки був створений окремий інструмент – кернер, за допомогою якого вирізають сирні квіти. Тет-де-Муан має характерний сильний аромат чебрецю, смаженого арахісу, на смак гострий, нагадує чорний перець.

До м’якого сиру додають грибок Penicillium roqueforti. Блакитна пліснява хоч і страшна на вигляд, але повністю безпечна для споживання.

Горгонзола. Найвідоміший італійський сир, що схожий на плавлений сирок із грибним післясмаком. Горгонзола буває двох видів – Piccante та Dolce. Цей сир, зазвичай, десертний, але іноді використовується у кулінарії – його додають у пасту чи різотто.

Дорблю. Німецький сир із врівноваженим солоним смаком та пряним ароматом. Колись був єдиним сиром із блакитною пліснявою, адже тільки його можна було зустріти у роздрібному продажі. Без нього не існує сучасна сирна тарілка, адже Дорблю бездоганно підходить до фруктів, горіхів та напівсолодких вин.

Рокфор. Один із найвідоміших сирів у світі, займає друге місце за популярністю у Франції. Виготовляється з овечого молока, тому має різкий аромат овечого сиру. Солодкувато-солоний на смак, відчуваються кристалики на зубах. Витримується в печерах зі спеціальним середовищем для розмноження плісняви.

Перед тим, як купувати, понюхайте сир із пліснявою. Якщо почуєте різкий запах аміаку, або ж побачите червону плісняву на блакитній, то не варто брати цей сир. І пам’ятайте: сир – надзвичайно корисний продукт, коли його їсти в невеликій кількості.

Ірина Поліщук, сирний сомельє

