Шкідливо для здоров’я: топ-5 напоїв, які не можна давати дітям

Все, що хотіли знати про небезпечні напої для дітей.

Яскраві і солодкі газовані напої містять в собі велику небезпеку для здоров’я.

Особливо дитячого, адже вони складаються з барвників, ароматизаторів та консервантів, які здатні впливати на розвиток, зокрема на психічний.

Фахівці забороняють давати таку воду дітям до трьох років.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав перелік особливо небезпечних напоїв, які не можна давати дітям.

Лимонади, шипучки та дієтичні газовані напої — це найбільші вороги дитячого здоров’я.

Вони містять велику кількість цукру, наприклад, одна баночка (0,33 л) газованої води містить цілих 16 ложок цукру.

Крім цукру, газовані води містять ароматизатори, харчові барвники, похідні бензолу і цукрозамінники.

Адже заміть цукру до них додають замінники, які призводять до розвитку цукрового діабету.

Часте вживання газованої води може викликати алергію, нервові розлади та онкологічні захворювання.

Тож варто взагалі прибрати або обмежити споживання газованих напоїв дітей і підлітків.

Фруктові соки — це корисні для організму напої.

Це правда, однак якщо мова йде про натуральний свіжовичавлений сік.

У магазинах здебільшого на полицях можна зустріти концентрований продукт, який містить велику кількість цукру.

До речі, власноруч зроблений сік варто розбавляти водою, адже він містить велику кількість кислот.

Енергетичні напої, які особливо довподоби підлітками, теж варто оминати.

Окрім цукрів та барвників, такі напої містять кофеїн.

Цей компонент, окрім того що діє на нервові імпульси та штучно підтримує організм, цей напій збільшує ризик ожиріння та розвитку цукрового діабету.

Не рідкість зустріти в магазині холодний чай в пляшці.

Здавалось би, що в чаї може бути шкідливого?

Зазвичай, такий напій містить лише ароматизатори, барвник та цукор.

Користі як від звичайного чаю, такий напій немає.

Непастеризоване молоко — небезпечне для дитиячого оргвнізму.

В такому продукті можуть міститися небезпечні бактерії: лістерії і кишкова паличка.

А імунна система дитини не настільки стійка до інфекцій, як у дорослого, тож ризик підчепити інфекцію зростає в рази.

Тож краще купувати пастеризоване молоко, де продукція проходила відповідні перевірки.

Фото: Pexels

