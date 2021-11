Смак дитинства? Що нам продають у вигляді молочних продуктів

Все, що потрібно знати про те, як вибрати якісні молочні продукти.

Молоко з під корови, домашній сир, натуральна сметана – чи справді вони існують?

Справжня фермерська якість та найдшевша ціна – на ринках.

Але умови зберігання та походження продуктів – під великим питанням.

У магазинах є маркування та холодильники, але невідомо, чи є там хоч щось натуральне.

Михайло Шарков перевірив ці точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання молочних продуктів.

Експерт розповість, як правильно вибрати молоко та домашній сир, і на що саме звертати увагу?

Де купувати молочку і як її вибирати?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Фото: Pixabay

