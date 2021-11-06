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Video: Смак дитинства? Що нам продають у вигляді молочних продуктів

Все, що потрібно знати про те, як вибрати якісні молочні продукти. Молоко з під корови, домашній сир, натуральна сметана - чи справді вони існують? Справжня фермерська якість та найдшевша ціна - на ринках. Але умови зберігання та походження продуктів - під великим питанням. У магазинах є маркування та холодильники, але невідомо, чи є там хоч щось натуральне. Михайло Шарков перевірив ці точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання молочних продуктів. Експерт розповість, як правильно вибрати молоко та домашній сир, і на що саме звертати увагу? [read_more_news] Де купувати молочку і як її вибирати? Детальніше дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у супермаркетах Миколаєва. Фото: Pixabay

Смак дитинства? Що нам продають у вигляді молочних продуктів
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Все, що потрібно знати про те, як вибрати якісні молочні продукти.

Молоко з під корови, домашній сир, натуральна сметана – чи справді вони існують?

Справжня фермерська якість та найдшевша ціна – на ринках.

Але умови зберігання та походження продуктів – під великим питанням.

У магазинах є маркування та холодильники, але невідомо, чи є там хоч щось натуральне.

Михайло Шарков перевірив ці точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання молочних продуктів.

Експерт розповість, як правильно вибрати молоко та домашній сир, і на що саме звертати увагу?

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Де купувати молочку і як її вибирати?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у супермаркетах Миколаєва.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Смак дитинства? Що нам продають у вигляді молочних продуктів / 06.11.2021 12:45
06.11.2021 12:45

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