Дитяче харчування: Топ-5 корисних продуктів

Які продукти корисні для дитячого організму.

Правильне харчування для дітей – це збалансоване харчування.

Цю теорію знають всі батьки, але не всі її дотримуються.

Але не всі продукти однаково корисні для організму дитини.

Злакова культура багата на “повільні” вуглеводи. Це означає, що дитина отримає не тільки вітаміни групи В, які містятья, наприклад, у вівсяній каші, але й довше залишатиметься ситою й матиме більше енегргії.

Також, вітамін В є необхідними для здоров’я нервової системи.

Джерело цільних злаків – житній хліб, неочищений рис, гречка, хліб з висівками, булгур.

Так, процес споживання їжі перетвориться на гру, і малюк буде задоволений і мама рада.

Користь холодноводної риби знають усі, але мало хто здогадується, що омега-жири, які містяться в лососеві, вкрай корисні для розвитку мозку дитини.

Саме лосось може нормалізувати роботу нервової системи дитини і навіть поліпшити її зір.

Вітаміну D, фтор та йод впливають на роботу серця.

Джерело – скумбрія, тунець, сардини, форель, оселедець.

Наприклад, рибні котлети у паніровці, або рибна запіканка.

Яйця – це джерело вітамінів і мікроелементів.

Яєчний білок необхідний для нормальної функціонування і росту м’язів.

В яйцях також містяться вітаміни групи В, які впливають на розвиток нервової системи дитини і регулюють процеси обміну речовин.

Різниця між курячим та перепилиним яйцем невелика.

Тому, якщо малюк відмовляється від одного, спробуйте дати інший вид.

До речі, з яйця можна приготувати безліч страв, серед яких точно знайдеться те, що буде довподоби дитині.

Червоний буряк – добре підходить для дитячого харчування.

Він здатний м’яко очищувати організм.

Також це чудова профілактика закрепів.

Буряк можна давати як у вигляді салату, так і додавати до основних страв, наприклад, борщ.

Капуста, зокрема, брокколі – ідеально для дитячого харчування.

У ній міститься корисні речовини, що легко засвоюються організмом: вітаміни А, Е, В.

Деякі сорти капусти не поступаються цитрусовим за вмістом вітаміну С.

Також капуста багата на фолієву кислоту, що позитивно впливає на розвиток імунної системи.

