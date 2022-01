Мистецтво брати паузу. Як вчасно відпочивати та чим це допоможе в житті

Твій темп життя уповільнився. Як це прийняти та перетворити паузу та режим стагнації на ресурсний стан.

Всі ми інколи – за власним бажанням або з примусу – опиняємося в стані зупинки, стагнації або паузи.

Більшість людей сприймає уповільнення темпу життя важко, розцінюючи стан паузи як обмеження своїх можливостей.

Але насправді цей стан допоможе вам бути ефективним – просто не прямо зараз, а трошки згодом.

Як у ситуації паузи бути максимально ефективним і ресурсним для себе?

Про це Ранку у Великому Місті розповіла Ольга Рябухіна, психолог, консультант в методі позитивної психотерапії, тренер енергетичних практик.

У кожної людини, уже за фактом народження на цій планеті, однією з найважливіших цілей визначена мета вижити. Просто і банально.

Це потім вже з’являються цілі про реалізацію своєї місії, про щасливе життя та інше. Первинна все ж стосується виживання.

Тобто організм автоматично вибирає режим паузи та переходу в стан максимальної бездіяльності й вимушеного відпочинку.

Але людина – створення справді унікальне! Бо часто, опинившись в стані вимушеного відпочинку, ми звинувачуємо себе за бездіяльність, за непродуктивно використаний час, за неефективність тощо.

Виходить, замість відпочинку, який організм вибрав як вимушену захисну форму для максимального ефективного проходження своєї основної мети, і насолоди цим відпочинком по повній, ми ще більше навантажуємо себе, особливо психічно.

І чомусь буквально висмикуємо з будь-яких “незручних” для активного життя станів, щоби далі кинутися з головою в перегони.

Ще швидше, ще вище, ще сильніше. На межах можливостей. Тікаючи від всіх, і від себе перш за все. Зосереджуючись на досягаторстві, жазі довести всім і вся свою крутість і геніальність.

Неможливо жити весь час на межі. Та й що буде за цими межами … питання. Куди винесе пілота такий болід, який раз у раз мчить по треку, втрачаючи обриси зовнішнього світу і горизонти реальності?

Важливо розуміти, що постійна гонитва заподіює колосального зносу твоєму організму.

А життя поза розумінням своїх потреб і бажань, в орієнтації лише на зовнішні показники призводить до невтішних наслідків.

Варто лише згадати базові знання з біології, як все одразу стане на свої місця.

В основі діяльності центральної нервової системи (далі – ЦНС) лежать два процеси: збудження і гальмування. І після процесу збудження завжди повинен наступати процес гальмування у вигляді повного припинення діяльності або ослаблення процесу збудження.

Саме завдяки процесам гальмування наша нервова система не тільки відновлюється, але ще й обробляє інформацію, розподіляє її по потрібних ділянках і взагалі регулює діяльність організму в цілому.

Ось що сказав з цього приводу доктор психологічних наук Дмитро Леонтьєв у своєму інтерв’ю журналу Psychologies:

Саме завдяки паузам ми можемо озирнутися, почути себе, свої бажання, виробити оптимально прийнятну і комфортну для себе модель поведінки. Так просто – зловити мить і насолодитися нею!

Як зробити паузи максимально комфортними й гармонійно вписати їх у свій інтенсивний життєвий ритм?

Припини порівнювати себе з іншими: у них свій темп, свої цілі, свої принципи, у тебе – свої.

Ми ніколи не можемо знати на всі сто відсотків, які причини успіху у конкретно взятої людини.

Ми можемо лише вгадувати й додумувати.

Важливі лиш ті, які тобі й тільки тобі будуть близькі по духу, будуть відповідати твоєму темпераменту, цінностям, способу життя.

Візуалізуй їх до самих дрібниць і максимальних подробиць.

Відчуй, як твоє бажання плавно перетікає в формат реалістичної досяжної мети.

Далі – переходь до її реалізації у власному, комфортному для себе ритмі.

Не варто гнати п’ятирічку за два роки. Ніхто цього не оцінить, і ваш організм тим більше.

Краще рухатись маленькими кроками, поступово осмислити міні-результати, дозволяючи психіці засвоїти новий досвід і перевести нові напрацювання у навички.

Ось ти в стадії реалізації першого міні-етапу.

Відчуй: з якою швидкістю він протікає і коли потрібно зменшити темп і зупинитися, а коли навпаки – піднатиснути.

Ось ти вже на другому етапі – точно так же прислухаєшся до потреб свого тіла та внутрішніх станів й синхронізуєш їх з зовнішніми цілями. І так далі.

Головне – прислухатися до власного тіла, і тоді воно саме дасть зрозумілі сигнали: коли необхідно зробити паузу, а коли можна і збільшити навантаження.

Це може бути все, що завгодно, нематеріальне в тому числі. Головне – щоб це було в кайф!

Пропрацювавши ці чотири кроки, ти одразу побачиш, як мистецтво пауз плавно почне впроваджуватися у твоє життя.

Ці кроки допоможуть тобі автоматично розставити пріоритети в житті, і ти будеш більше часу приділяти собі – без втрати “досягаторської” ефективності.

Це означає не підхоплюватися одразу з ліжка і не хапатись за гаджет.

Краще зроби глибокий вдих і видих. Потягнися всім тілом.

Привітай себе в новому дні. Відчуй, як себе почуваєш, скільки у тебе енергії, що ти хочеш в цей самий момент.

Максимально синхронізуй себе зі своїм тілом. Тільки потім розпочинай свої активності.

Що нам дає подяка?

Уповільнення, зосередженість на своєму стані тут і зараз, передачу своїх щирих почуттів і станів людям і процесам, які важливі для нас, усвідомлення свого досвіду і трансформування його в ресурс.

Так, розумію, в сучасному ритмі життя тривалий сон став розкішшю.

Але все ж, нехай твій сон стане для тебе способом релаксу та відновлення.

Спи у добре провітрюваному, злегка прохолодному приміщенні.

Приділи максимально уваги матрацу, подушці та ковдрі.

Подумай: твій сон, скільки б він не тривав, протікає в максимальному комфорті, чи ні?

Якщо ні – бігом в магазин і купи собі необхідне приладдя для комфортного сну. Це важливо!

Ранок – час, коли ти можеш бути максимально усвідомленим/ою і чесним/ою з собою.

Під час водних процедур: відчуй, як тіло оновлюється під потоками води.

Під час прийому їжі: уяви, як завдяки їжі тіло наповнюється енергією і силою для нових звершень.

Під час прогулянок: візуалізуй, як ти стаєш цілісніше та сильніше.

Природа автоматично уповільнює.

Поспостерігай за процесами природи: течією ріки, падолистом, птахами вгорі.

Уяви, як усі думки в голові пливуть, ніби хмари по небу. А ти – просто частина єдиного природного процесу. Такого важливого і такого природного. Насолоджуйся ним!

І нехай мистецтво пауз стане для тебе шляхом до легкого, при цьому якісного і ресурсного життя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про емоційне вигорання і як з ним боротись.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.