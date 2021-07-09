Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 09.07.2021 12:10
09.07.2021 12:10
Поділитися

Від Хатіко до Ла-Ла Ленду: маршрут найвідомішими місцями кінозйомок


Місця, які стали популярними завдяки фільмам. 

Якщо ви не дивилися жоден з цих фільмів, ви точно з планети Земля?

Час нагадати собі моменти з майже класики американського кіно!

Тож, запасаємось улюбленими смаколиками, адже ми вирушаємо у подорож шляхами улюблених героїв!

Топ локацій з кіно

Фільм: «Хатіко: Вірний друг» (2009)

Місце: Залізнична станція “Бедридж”

Країна: США

Фільм “Хатіко” був знятий на основі реальної історії, яка відбулася у 20-х роках 20 століття у Японії.

Вірний улюбленець щодня проводжав та зустрічав свого господаря на вокзалі, а потім після його раптової смерті чекав на нього ще 9 років.

Ця історія зворушила світ і американці вирішили зробити екранізацію.

Американську версію майже усю відзняли у США в Род-Айленді.

А на головному та символічному місці – залізничному вокзалі, після зйомок навіть пам’ятник Хатіко встановили.

Цікаво те, що в Японії вперше встановили бронзовий пам’ятник чотирилапому ще у 1934 році також на вокзалі, ще за життя собаки.

Тому тепер світ має щонайменше 2 локації, куди з’їжджаються фанати зворушливої історії – В Америці і Японії. Якщо ви вирішили подивитися фільм – порада, готуйте серветки…

Фільм: «Ла-Ла Ленд» (2017)

Місце: “Куточок Кеті” біля гори. Голлівуд Драйв

Країна: Лос-Анджелос, США

Цей мюзикл отримав 14 номінацій на Оскар. І забрав 6 Нагород!

Як каже мер Лос-Анджелесу цей фільм – краща туристична брошура LA.

І не посперечаєшся, адже в фільмі показано понад 60 локацій Міста Ангелів.

Наприклад, ось цю відому сцену з фільму знімали на схилі Гриффіт парку, з якого відкривається панорама на Долину Сан Фернандо.

Це поруч з відомим написом на пагорбі – HOLLYWOOD.

Сцену знімали на заході сонця аж два дні, щоб зловити ідеальне світло.

Здавалося б, звичайна дорога, а НІ. Тепер це туристична точка, яку потрібно не тільки побачити, але й обов’язково там затанцювати. Знову.

Фільм: «Форест Гамп» (1994)

Місце: Парк Чиппева (Форреста Гампа)

Країна: США

«Run Forest Run»… Цю фразу знають усі, навіть ті, хто не дивився легендарну кінострічку.

Історія про хлопця з особливостями розвитку, який досяг успіху та залишився щирим та безпосереднім, полюбилася мільйонам.

Тому навіть сьогодні, через 27 років після виходу фільму, люди приїжджають у місто Саванна, штату Джорджія, аби подивитися на парк Чиппева, де сидів та  розповідав свою історію життя герой Тома Хенкса — Форест Гамп.

Парк невеличкий, знаходиться у центрі міста.

Утім, якщо ви захочете посидіти на лавці Фореста, ви її не знайдете, адже її перемістили у місцевий історичний музей.

А на місці зйомок поставили табличку, щоб фанати фільму з легкістю знаходили те саме місце Фореста Гампа!

Також по темі: Їх прославили культові фільми. Топ локацій, які стали відомими завдяки кіно Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні Тут ходив Джек Горобець. ТОП-3 локації з легендарної франшизи "Пірати Карибського моря"

Детальніше про популярні кінолокації дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми ділились маршрутом для подорожей Україною.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Big Bob, кіно
09.07.2021 12:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send