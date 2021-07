Від Хатіко до Ла-Ла Ленду: маршрут найвідомішими місцями кінозйомок

Місця, які стали популярними завдяки фільмам.

Якщо ви не дивилися жоден з цих фільмів, ви точно з планети Земля?

Час нагадати собі моменти з майже класики американського кіно!

Тож, запасаємось улюбленими смаколиками, адже ми вирушаємо у подорож шляхами улюблених героїв!

Фільм “Хатіко” був знятий на основі реальної історії, яка відбулася у 20-х роках 20 століття у Японії.

Вірний улюбленець щодня проводжав та зустрічав свого господаря на вокзалі, а потім після його раптової смерті чекав на нього ще 9 років.

Ця історія зворушила світ і американці вирішили зробити екранізацію.

Американську версію майже усю відзняли у США в Род-Айленді.

А на головному та символічному місці – залізничному вокзалі, після зйомок навіть пам’ятник Хатіко встановили.

Цікаво те, що в Японії вперше встановили бронзовий пам’ятник чотирилапому ще у 1934 році також на вокзалі, ще за життя собаки.

Тому тепер світ має щонайменше 2 локації, куди з’їжджаються фанати зворушливої історії – В Америці і Японії. Якщо ви вирішили подивитися фільм – порада, готуйте серветки…

Цей мюзикл отримав 14 номінацій на Оскар. І забрав 6 Нагород!

Як каже мер Лос-Анджелесу цей фільм – краща туристична брошура LA.

І не посперечаєшся, адже в фільмі показано понад 60 локацій Міста Ангелів.

Наприклад, ось цю відому сцену з фільму знімали на схилі Гриффіт парку, з якого відкривається панорама на Долину Сан Фернандо.

Це поруч з відомим написом на пагорбі – HOLLYWOOD.

Сцену знімали на заході сонця аж два дні, щоб зловити ідеальне світло.

Здавалося б, звичайна дорога, а НІ. Тепер це туристична точка, яку потрібно не тільки побачити, але й обов’язково там затанцювати. Знову.

«Run Forest Run»… Цю фразу знають усі, навіть ті, хто не дивився легендарну кінострічку.

Історія про хлопця з особливостями розвитку, який досяг успіху та залишився щирим та безпосереднім, полюбилася мільйонам.

Тому навіть сьогодні, через 27 років після виходу фільму, люди приїжджають у місто Саванна, штату Джорджія, аби подивитися на парк Чиппева, де сидів та розповідав свою історію життя герой Тома Хенкса — Форест Гамп.

Парк невеличкий, знаходиться у центрі міста.

Утім, якщо ви захочете посидіти на лавці Фореста, ви її не знайдете, адже її перемістили у місцевий історичний музей.

А на місці зйомок поставили табличку, щоб фанати фільму з легкістю знаходили те саме місце Фореста Гампа!

Детальніше про популярні кінолокації дивіться у відео.

Фото: IMDb

