Від Хатіко до Ла-Ла Ленду: маршрут найвідомішими місцями кінозйомок

Місця, які стали популярними завдяки фільмам.
Якщо ви не дивилися жоден з цих фільмів, ви точно з планети Земля?
Час нагадати собі моменти з майже класики американського кіно!
Тож, запасаємось улюбленими смаколиками, адже ми вирушаємо у подорож шляхами улюблених героїв!
Топ локацій з кіно
Фільм: «Хатіко: Вірний друг» (2009)
Місце: Залізнична станція “Бедридж”
Країна: США
Фільм “Хатіко” був знятий на основі реальної історії, яка відбулася у 20-х роках 20 століття у Японії.
Вірний улюбленець щодня проводжав та зустрічав свого господаря на вокзалі, а потім після його раптової смерті чекав на нього ще 9 років.
Ця історія зворушила світ і американці вирішили зробити екранізацію.
Американську версію майже усю відзняли у США в Род-Айленді.
А на головному та символічному місці – залізничному вокзалі, після зйомок навіть пам’ятник Хатіко встановили.
Цікаво те, що в Японії вперше встановили бронзовий пам’ятник чотирилапому ще у 1934 році також на вокзалі, ще за життя собаки.
Тому тепер світ має щонайменше 2 локації, куди з’їжджаються фанати зворушливої історії – В Америці і Японії. Якщо ви вирішили подивитися фільм – порада, готуйте серветки…
Фільм: «Ла-Ла Ленд» (2017)
Місце: “Куточок Кеті” біля гори. Голлівуд Драйв
Країна: Лос-Анджелос, США
Цей мюзикл отримав 14 номінацій на Оскар. І забрав 6 Нагород!
Як каже мер Лос-Анджелесу цей фільм – краща туристична брошура LA.
І не посперечаєшся, адже в фільмі показано понад 60 локацій Міста Ангелів.
Наприклад, ось цю відому сцену з фільму знімали на схилі Гриффіт парку, з якого відкривається панорама на Долину Сан Фернандо.
Це поруч з відомим написом на пагорбі – HOLLYWOOD.
Сцену знімали на заході сонця аж два дні, щоб зловити ідеальне світло.
Здавалося б, звичайна дорога, а НІ. Тепер це туристична точка, яку потрібно не тільки побачити, але й обов’язково там затанцювати. Знову.
Фільм: «Форест Гамп» (1994)
Місце: Парк Чиппева (Форреста Гампа)
Країна: США
«Run Forest Run»… Цю фразу знають усі, навіть ті, хто не дивився легендарну кінострічку.
Історія про хлопця з особливостями розвитку, який досяг успіху та залишився щирим та безпосереднім, полюбилася мільйонам.
Тому навіть сьогодні, через 27 років після виходу фільму, люди приїжджають у місто Саванна, штату Джорджія, аби подивитися на парк Чиппева, де сидів та розповідав свою історію життя герой Тома Хенкса — Форест Гамп.
Парк невеличкий, знаходиться у центрі міста.
Утім, якщо ви захочете посидіти на лавці Фореста, ви її не знайдете, адже її перемістили у місцевий історичний музей.
А на місці зйомок поставили табличку, щоб фанати фільму з легкістю знаходили те саме місце Фореста Гампа!Також по темі: Їх прославили культові фільми. Топ локацій, які стали відомими завдяки кіно Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні Тут ходив Джек Горобець. ТОП-3 локації з легендарної франшизи "Пірати Карибського моря"
Детальніше про популярні кінолокації дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми ділились маршрутом для подорожей Україною.
Фото: IMDb