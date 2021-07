Скарлетт Йоханссон у кіно: ТОП фільмів зі знаменитістю

Подобаються фільми зі Скарлетт Йоханссон? Ранок у Великому Місті зібрав список кращих стрічок для тебе. Шукай його нижче, вмикай і насолоджуйся переглядом.

Рік: 2009

Жанр: романтика, драма

Сюжет: у сучасному світі складно знайти справжнє кохання. Тому фільм присвячений психології стосунків. У кінострічці розглядаються моменти, які руйнують всю романтику.

І, до речі, зйомки відбувалися на вулицях Балтімора.

Рік: 2006

Жанр: детектив

Сюжет: фільм про двох ілюзіоністів, які раніше були напарниками, а стали ворогами. Кожен із них готовий ризикнути життям, аби стати кращим за іншого. У цій стрічці Скарлетт відзнялася у парі з Хью Джекманом.

Рік: 2008

Жанр: драма

Сюжет: епоха Середньовіччя, дві сестри Болейн і король Геніх VIII. Історія про боротьбу Анни і Марії, які намагаються завоювати прихильність короля, аби піднятися на трон.

Рік: 2019

Жанр: драма, романтика

Сюжет: подружжя Чарлі і Ніколь переживають важкий період. Колись вона переїхала в інше місто заради коханого, а через кілька років спільного життя зрозуміла, що вони рухаються у різних напрямках.

Пара вирішила розлучитись, однак замість того, щоб розійтися мирно, вони розпочинають справжню війну.

Рік: 2003

Жанр: романтика, драма

Сюжет: художній фільм про стосунки двох американців: дорослого чоловіка Боба і молодої дівчини Шарлотти, які опинилися в Японії.

Боб приїхав у Токіо, поселився у готель, де проживала випускниця університету. У нього – за спиною 25-річний шлюб, де вже давно пропала романтика, у неї – чоловік, який постійно пропадає на роботі. І ось пара зустріла одне одного.

Що було далі – дивися у кінострічці.

Тепер ти знаєш ТОП кращих фільмів з американською акторкою Скарлетт Йоханссон.

