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ICTV Ранок 01.01.2022 11:00
01.01.2022 11:00
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Як добре ти знаєш українську музику — тест

Як добре ти знаєш українську музику — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, аби дізнатись — як добре ти орієнтуєшся в музиці українських виконавців.

Від лірики до жартівлиивх пісень. Від застільних до тих, що здатні підкорити танцмайданчик.

Під кожний настрій можна знайти пісню по душі.

Якщо можеш назвати пісню, почувши перші акорди, можливо тобі час бути зіркою караоке?

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Однак спочатку перевір, чи дійсно чи так добре орієнтуєшся у найпопулярніших синглах вітчизняного шоу-бізнесу.

Проходь жартівливий тест і біжи підкорювати українську сцену!

Нагадаємо, раніше ми публікували тест із визначення ідеального місця для відпочинку.

Фото: andriihorolski, the_hardkiss

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Теги: виконавці, зірки шоу-бізнеса, музика
01.01.2022 11:00



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