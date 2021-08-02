Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 02.08.2021 15:20
02.08.2021 15:20
Поділитися

Вгадай місто по фото — ТЕСТ


Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш всесвітньо відомі пам’ятки архітектури.

Можливо, ти затятий мандрівник(-ця), що сумує за подорожами через ковідні реалії?

А, може, ти фанатієш від тревел блогерів і мрієш про власне шоу?

Тоді тобі точно буде цікавий новий тест від Ранку у Великому Місті.

Також по темі: Що подивитись у Барселоні: ТОП місць, які варто побачити Що подивитись у Парижі? ТОП-5 популярних місць Що подивитись у Дубаї – список популярних місць для туриста

Перевіряй свої знання і ділися з друзями!

Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання столиць світу.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: архітектура, міста, тест
02.08.2021 15:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send