Вгадай місто по фото — ТЕСТ

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш всесвітньо відомі пам’ятки архітектури.
Можливо, ти затятий мандрівник(-ця), що сумує за подорожами через ковідні реалії?
А, може, ти фанатієш від тревел блогерів і мрієш про власне шоу?
Тоді тобі точно буде цікавий новий тест від Ранку у Великому Місті.
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Перевіряй свої знання і ділися з друзями!
Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання столиць світу.
Фото: Unsplash
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02.08.2021 15:20
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