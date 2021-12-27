Київ інстаграмний. ТОП-10 небанальних локацій для фото в українській столиці

Київ увійшов до п’ятірки найбільш “інстаграмних” міст світу!

Так за рейтингом команії Design Bundles, що займається створенням креативних ресурсів, наша столиця може похизуватися 21,9 млн позначок у Instagram.

Більше — лише в історичного центру Риму, Ріо-де-Жанейро та Венеції.

Воно й не дивно, у Києві і справді є неймовірні локації для кадрів.

І ні, вони знаходяться не на Хрещатику!

Ранок у Великому Місті підготував добірку небанальних фотозон столиці.

Читай, надихайся і біжи втілювати свої ідеї.

ТОП-10 інстаграмних локацій Києва

Мечеть Ар-Рахма

Якщо закортіло зробити фото в стилі “арабських ночей”, можна зазирнути в першу столичну мечеть.

Знаходиться вона по вул. Лук’янівська, 46.

Головне — не забувати, що це не просто локація для фото, а святиня.

Миколаївський костел

Улюблене місце всіх весільних фотографів — це костел св. Миколая.

А радше оглядовий майданчик навпроти, що знаходиться на вул. Велика Васильківська, 100.

Тут і сфотографуватись, і кави випити можна.

Будинок актора

Караїмська кенаса в Києві – екзотичне творіння талановитого архітектора Городецького на вул. Ярославів Вал, 7.

Сьогодні тут розташований місцевий Будинок актора.

Ярославів Вал

Якщо ти вже раптом прогулюєшся Ярославим Валом, то не забудь зробити кілька фото у популярному сьогодні стріт-стилі.

Кадри в русі точно полюбляться користувачам інсти.

Софія Київська

Ми обіцяли без банальностей, але оминути таку пам’ятку, як Софія Київська просто не можемо.

Можливо, на тисячу разів відвідувану площу просто треба поглянути з нових ракурсів?

Парк КПІ

Парк Політехнічного Інституту ім. Ігоря Сікорського або, як його ще називають — Київський Гоґвортс, просто мусить подарувати тобі пару-трійку інстаграмних кадрів.

Для антуражу радимо обирати туманну погоду, хоча, красиво тут щодня!

Рейтарська

Вище ми згадували про популярний стріт-стайл.

Чому б не втілити його на одній з найбільш древніх та модних вулиць Києва?

Повір, Рейтарська подарує тобі багато вражень.

Французький квартал

Хочеш телепортуватись у Париж?

Що ж, насправді не так вже й це складно!

У Французькому кварталі (вул. Анрі Барбюса, 52/1) можна втілити мрію у реальність, а заодне зробити багато вдалих фото.

Воздвиженка

Звання найбільш інстаграмного району Києва (особливо під час заходу сонця) справедливо заслуговує Воздвиженка.

Тому не забудь сюди завітати.

До того ж, ця вулиця практично не буває переповнена туристами, що для твого Instagram — тільки на руку.

Парк Кіото

Який же різносторонній цей Київ!

Ось, наприклад, портал у Японію можна знайти в парку Кіото.

Він розташований у Деснянському районі міста Києва. Але по відчуттях — ніби в Азії.

Найкращі фото тут вдаються саме навесні, коли в парку квітне сакура.

Нагадаємо, раніше ми ділились ідеями для зимової фотосесії.

Фото: Unsplash

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