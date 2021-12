Київ інстаграмний. ТОП-10 небанальних локацій для фото в українській столиці

Київ увійшов до п’ятірки найбільш “інстаграмних” міст світу!

Так за рейтингом команії Design Bundles, що займається створенням креативних ресурсів, наша столиця може похизуватися 21,9 млн позначок у Instagram.

Більше — лише в історичного центру Риму, Ріо-де-Жанейро та Венеції.

Воно й не дивно, у Києві і справді є неймовірні локації для кадрів.

І ні, вони знаходяться не на Хрещатику!

Ранок у Великому Місті підготував добірку небанальних фотозон столиці.

Читай, надихайся і біжи втілювати свої ідеї.

Якщо закортіло зробити фото в стилі “арабських ночей”, можна зазирнути в першу столичну мечеть.

Знаходиться вона по вул. Лук’янівська, 46.

Головне — не забувати, що це не просто локація для фото, а святиня.

Улюблене місце всіх весільних фотографів — це костел св. Миколая.

А радше оглядовий майданчик навпроти, що знаходиться на вул. Велика Васильківська, 100.

Тут і сфотографуватись, і кави випити можна.

Караїмська кенаса в Києві – екзотичне творіння талановитого архітектора Городецького на вул. Ярославів Вал, 7.

Сьогодні тут розташований місцевий Будинок актора.

Якщо ти вже раптом прогулюєшся Ярославим Валом, то не забудь зробити кілька фото у популярному сьогодні стріт-стилі.

Кадри в русі точно полюбляться користувачам інсти.

Ми обіцяли без банальностей, але оминути таку пам’ятку, як Софія Київська просто не можемо.

Можливо, на тисячу разів відвідувану площу просто треба поглянути з нових ракурсів?

Парк Політехнічного Інституту ім. Ігоря Сікорського або, як його ще називають — Київський Гоґвортс, просто мусить подарувати тобі пару-трійку інстаграмних кадрів.

Для антуражу радимо обирати туманну погоду, хоча, красиво тут щодня!

Вище ми згадували про популярний стріт-стайл.

Чому б не втілити його на одній з найбільш древніх та модних вулиць Києва?

Повір, Рейтарська подарує тобі багато вражень.

Хочеш телепортуватись у Париж?

Що ж, насправді не так вже й це складно!

У Французькому кварталі (вул. Анрі Барбюса, 52/1) можна втілити мрію у реальність, а заодне зробити багато вдалих фото.

Звання найбільш інстаграмного району Києва (особливо під час заходу сонця) справедливо заслуговує Воздвиженка.

Тому не забудь сюди завітати.

До того ж, ця вулиця практично не буває переповнена туристами, що для твого Instagram — тільки на руку.

Який же різносторонній цей Київ!

Ось, наприклад, портал у Японію можна знайти в парку Кіото.

Він розташований у Деснянському районі міста Києва. Але по відчуттях — ніби в Азії.

Нагадаємо, раніше ми ділились ідеями для зимової фотосесії.

Фото: Unsplash

