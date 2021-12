Шкода чи їжа майбутнього? Чи варто боятися ГМО

Все про ГМО.

ГМО – ці три літери наводять страх на людство вже кілька десятиліть.

Інтернетом ширяться лякалки, ніби продукти, у складі яких є генетично модифіковані організми, можуть провокувати онкозахворювання, проявлятися патологіями через покоління і навіть призводити до безпліддя!

Чимало людей у це вірять.

Так, за даними Дослідницького центра П’ю, що у Вашингтоні, близько 50% американців вважають, що генетично модифіковані організми шкідливі як для їхнього здоров’я, так і для навколишнього середовища.

На “ГМОфобію” страждають і українці, що дуже вигідно для маркетологів.

Як наслідок – позначку “без ГМО” можна зустріти навіть на солі!

Існує два підходи для отримання нової сільськогосподарської продукції: шляхом традиційного розведення – селекції та методом генної інженерії.

Oрганізми, чий генетичний матеріал був штучно змінений, називають трансгенами або ГМО.

Селекція передбачає з’єднання ознак двох сортів рослин для того, щоб отримати третій сорт, при цьому немає жодної гарантії, що в ході схрещення видів разом із корисною ознакою не “зчепляться” й інші, які є небезпечними, як от накопичення рослиною отруйних речовин.

Натомість метод генної інженерії – коли у генетичний апарат “вмонтовується” один ген, його фрагменти або комбінації генів – дозволяє контрольовано отримати рослини, тварин та мікроорганізми, зокрема бактерії, зі специфічними властивостями.

Домогтися цього селекцією майже неможливо.

Але чи варто боятися ГМО?

І невже генетично модифіковані продукти насправді можуть бути кориснішими за звичайні?

Можна отримати новий вид, який буде смачнішим за свого “попередника” та зберігатиметься довше.

Одним із найвідоміших прикладів ГМО-овоча є помідор сорту FlavrSavr, який вивели в США у 1994-му році.

З цього й почалася ера масового виробництва генно модифікованих продуктів.

У цьому сорті вчені заблокували білок, через який помідори зазвичай швидко гниють, а от FlavrSavr не псувалися під час транспортування, дозрівали вже на місці продажу, до того ж, краще смакували.

У 2019 році американський науковий журнал “Nature Human Behavior” оприлюднив результати дослідження, яке провели американські та канадські вчені.

Ті опитали 2000 респондентів із США та Європи щодо їхнього ставлення до ГМО та запропонували пройти тест, у якому були прості питання з галузі науки.

Найзатятіші противники ГМО отримали найменші бали.

