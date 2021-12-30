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ICTV Ранок 30.12.2021 14:02
30.12.2021 14:02
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Коли похмілля недоречне: як швидко позбутись наслідків веселого святкування

Коли похмілля недоречне: як швидко позбутись наслідків веселого святкування

Дієві способи вийти із стану похмілля.

Свята наближаються, а, отже, дехто задається питанням: як швидко позбутися наслідків алогольного отруєння.

Саме так у медицині називають усім відоме похмілля.

За надто веселу гулянку доведеться платити неприємними симптомами нудоти, головного болю, слабкості та загального нездужання.

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І, здається, це цілком справедливо. Але як діяти, якщо вранці потрібно йти на роботу, а ти не можеш піднятись із ліжка?

Ранок у Великому Місті вирішив поділитись способами, які допоможуть швидко “воскреснути” після п’янки.

Як позбутись похмілля

Пий багато рідини

чай фото

Фото: Pixabay

Важливо наголосити, що мова тут не про алкогольні напої.

Існує міф, ніби після того, як похмелишся — полегшає. Але так ти ще більше отруїш свій організм.

Випий краще кілька чашок чаю або ж звичайної води.

Також можуть допомогти фруктові соки, безалкогольне мохіто, яловичий бульйон.

Одним словом, пий багато, але дрібними ковточками.

Прийми сорбенти

сорбенти фото

Фото: Pixabay

Їх найкраще пити до гулянки. Але, якщо ти цього не зробив(-ла), то ніколи не пізно.

Допоможи своєму організму вийти із жахливого стану, прийнявши кілька таблеток активованого вугілля, смекти або інших аналогів.

Сорбенти поглинають токсини, тому й покращують самопочуття.

Солена їжа або напої

квашені огірки

Фото: Pixabay

На солене при похміллі тягне не просто так.

Це твій організм намагається заповнити втрату електролітів: калію, магнію, натрію і фосфору.

Тому після старого доброго розсолу або квашених огірків завжди стає легше.

Розсіл може бути капустяний, огірковий, від мочених яблук, або будь-який інший, який маєш удома.

Контрастний душ

душ фото

Фото: Pixabay

Якщо у тебе немає проблем із судинами, то не проходь повз цього методу.

Холодна вода змиває токсини, що виходять із потом, і просто чудово бадьорить.

Після констрасного душу ти точно почуватимешся більш “живим”.

Догляд за обличчям

маска для обличчя фото

Фото: Pixabay

Ти ж зібрався(-лась) на роботу, а, отже, маєш привести до ладу і зовнішній вигляд.

Позбутись від синців під очима допоможуть чайні компреси.

А маска для обличчя посилить кровообіг.

Після цих базових, косметичних процедур, ти виглядатимеш принаймні свіжіше, ніж до цього.

Прогулянка

прогулянка фото

Фото: Pixabay

Так-так, гуляти в такому стані точно не хочеться.

Ідеально й навіть корисно було б поспати! Але, якщо вибору в тебе немає, прогулянка на свіжому морозному повітрі допоможе.

Якщо є можливість, прогуляйся до роботи пішки.

Зимова свіжість швидко виведе залишки токсинів з організму.

Ну й на кінець, спробуй прийти на роботу в хорошому настрої. У багатьох колег після гучних святкувань проблеми однакові…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зберегти хороший зір.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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Теги: корисні поради, новорічні свята, похмілля
30.12.2021 14:02



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