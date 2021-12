Коли похмілля недоречне: як швидко позбутись наслідків веселого святкування

Дієві способи вийти із стану похмілля.

Свята наближаються, а, отже, дехто задається питанням: як швидко позбутися наслідків алогольного отруєння.

Саме так у медицині називають усім відоме похмілля.

За надто веселу гулянку доведеться платити неприємними симптомами нудоти, головного болю, слабкості та загального нездужання.

І, здається, це цілком справедливо. Але як діяти, якщо вранці потрібно йти на роботу, а ти не можеш піднятись із ліжка?

Ранок у Великому Місті вирішив поділитись способами, які допоможуть швидко “воскреснути” після п’янки.

Важливо наголосити, що мова тут не про алкогольні напої.

Існує міф, ніби після того, як похмелишся — полегшає. Але так ти ще більше отруїш свій організм.

Випий краще кілька чашок чаю або ж звичайної води.

Також можуть допомогти фруктові соки, безалкогольне мохіто, яловичий бульйон.

Одним словом, пий багато, але дрібними ковточками.

Їх найкраще пити до гулянки. Але, якщо ти цього не зробив(-ла), то ніколи не пізно.

Допоможи своєму організму вийти із жахливого стану, прийнявши кілька таблеток активованого вугілля, смекти або інших аналогів.

Сорбенти поглинають токсини, тому й покращують самопочуття.

На солене при похміллі тягне не просто так.

Це твій організм намагається заповнити втрату електролітів: калію, магнію, натрію і фосфору.

Тому після старого доброго розсолу або квашених огірків завжди стає легше.

Розсіл може бути капустяний, огірковий, від мочених яблук, або будь-який інший, який маєш удома.

Якщо у тебе немає проблем із судинами, то не проходь повз цього методу.

Холодна вода змиває токсини, що виходять із потом, і просто чудово бадьорить.

Після констрасного душу ти точно почуватимешся більш “живим”.

Ти ж зібрався(-лась) на роботу, а, отже, маєш привести до ладу і зовнішній вигляд.

Позбутись від синців під очима допоможуть чайні компреси.

А маска для обличчя посилить кровообіг.

Після цих базових, косметичних процедур, ти виглядатимеш принаймні свіжіше, ніж до цього.

Так-так, гуляти в такому стані точно не хочеться.

Ідеально й навіть корисно було б поспати! Але, якщо вибору в тебе немає, прогулянка на свіжому морозному повітрі допоможе.

Якщо є можливість, прогуляйся до роботи пішки.

Зимова свіжість швидко виведе залишки токсинів з організму.

Ну й на кінець, спробуй прийти на роботу в хорошому настрої. У багатьох колег після гучних святкувань проблеми однакові…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зберегти хороший зір.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.