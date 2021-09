Невідомий Таїланд. Українка про особливості життя в екзотичній країні

Гарний, колоритний і гучний Таїланд.

Відпочинок там — це щось незабутнє. А який же він для життя?

Українська емігрантка Христина проживає тут 3 роки.

Вона розповіла про те, чому в Таїланді алкоголь продають по розкладу, не влаштовують публічних розбірок і у салон краси ходити зовсім не вигідно.

Якщо плануєте перебратися до Таїланду – будьте готові до свого роду «дискримінації».

Христина каже, що загалом, тайці дуже гостинний і добрий народ.

Допоки між ними і іноземцями не виникне конфліктної ситуації. Скажімо, ДТП.

Знайомі Христини не раз «попеклися» тільки тому, що не тайці. Вона каже:

Ну і нажитися на приїжджих тайці теж не цураються. При чому, вони навіть не намагаються це приховати.

За словами українки, у перукарнях ціни для іноземців — удвічі дорожчі, ніж для “своїх”.

У Таїланді, як в у нас, продаж алкогольних напоїв регламентується часом.

Але тут заборона діє досить несподіваний для нас час — посеред дня.

За словами Христини, ндивлячись на те, що в буддизмі алкоголь і сигарети природно не вітаються, більшість тайців можуть і випити, і покурити.

Але варто згадати про ще один сюрприз — електронні сигарети та кальяни заборонені в Таїланді на законодавчому рівні.

Чому тайці не готують удома?

І навіщо тримають на офісних столах м’які іграшки?

