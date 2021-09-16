Невідомий Таїланд. Українка про особливості життя в екзотичній країні

Гарний, колоритний і гучний Таїланд.
Відпочинок там — це щось незабутнє. А який же він для життя?
Українська емігрантка Христина проживає тут 3 роки.
Вона розповіла про те, чому в Таїланді алкоголь продають по розкладу, не влаштовують публічних розбірок і у салон краси ходити зовсім не вигідно.
“Дискримінація” іноземців
Якщо плануєте перебратися до Таїланду – будьте готові до свого роду «дискримінації».
Христина каже, що загалом, тайці дуже гостинний і добрий народ.
Допоки між ними і іноземцями не виникне конфліктної ситуації. Скажімо, ДТП.
Знайомі Христини не раз «попеклися» тільки тому, що не тайці. Вона каже:
У 99% випадків навіть, якщо іноземець не винний, його все одно змусять виплатити гроші місцевому.
Ну і нажитися на приїжджих тайці теж не цураються. При чому, вони навіть не намагаються це приховати.
За словами українки, у перукарнях ціни для іноземців — удвічі дорожчі, ніж для “своїх”.
Алкоголь за розкладом
У Таїланді, як в у нас, продаж алкогольних напоїв регламентується часом.
Але тут заборона діє досить несподіваний для нас час — посеред дня.
Алкоголь знаходиться у вільному продажі з 11 ранку до 2 години дня, а також з 5 вечора до півночі.
За словами Христини, ндивлячись на те, що в буддизмі алкоголь і сигарети природно не вітаються, більшість тайців можуть і випити, і покурити.
Але варто згадати про ще один сюрприз — електронні сигарети та кальяни заборонені в Таїланді на законодавчому рівні.Також по темі: Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів Люблять карнавали і водять тварин в салони краси. Українка про життя в Пуерто-Рико Ціни на продукти Таїланді: буханка хліба коштує дорожче кілограма курятини?
Чому тайці не готують удома?
І навіщо тримають на офісних столах м’які іграшки?
Про це та багато іншого дивіться у рубриці “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Таїланді в умовах пандемії.
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