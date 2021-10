Збитень, еггног, пунш. Шість рецептів гарячих напоїв, аби зігрітися восени

Ці смачні гарячі напої допоможуть тобі зігрітися холодними осінніми вечорами.

Від осіннього яскравого сонця вже мало пуття, а вранці й увечері вже якось зовсім похмуро і холодно. Але, повір, у нас вистачить ромашкового чаю, щоб відігнати від тебе холод.

Не любиш чай? Нічого, в нашій добірці знайдеться і густий шоколадний напій Снікерс, і давньоруський збитень, і навіть не всім знайомий, але від того не менш смачний рецепт давнього англійського напою під назвою еггног.

Всім відомі м’які протизапальні властивості цієї рослини.

По одній чайній ложці липи й ромашки. Їх залий склянкою окропу, а потім залиш настоюватися на 15-20 хвилин.

Додай в напій мед, і все – можна пити.

Зігрітися в холод і негоду допоможе гарячий напій із незвичайною давньоруською назвою.

Зауважимо, що цей простий рецепт буде корисний і для імунітету.

У літр води, що кипить, додаємо 50 грамів меду і половину лимона.

Далі засипаємо корицю, м’яту, гвоздику і материнку.

Варимо, знімаючи піну, протягом десяти хвилин. Настоюємо півгодини. Напій готовий до вживання!

Любителі кави обов’язково оцінять рецепт цього напою.

Варимо зручним способом 50 мілілітрів еспресо.

Додаємо в охолоджену каву п’ять грамів ванільного цукру й одну столову ложку апельсинового сиропу.

Збиваємо 100 мілілітрів молока вінчиком і вливаємо в еспресо.

Посипаємо напій натертої цедрою, додаємо гілочку розмарину і паличку кориці.

І все – цитрусовий раф готовий прикрасити твої посиденьки з друзями!

Ці гарячі шоколадні ласощі, перед якими складно встояти.

Ідеальний напій, з якого приємно починати будь-який день тижня або просто побалувати себе у вільний час.

Змішай молоко і шоколадно-горіхову пасту в маленькій каструлі.

Доведи до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб суміш залишалася однорідною.

Готовий гарячий шоколад розділи між 2 чашками й подавай зі збитими вершками зверху або маленькими маршмеллоу.

Для приготування класичного гарячого напою використовуй молочний або білий шоколад.

А за бажанням додай дрібку кориці та куркуми на кінчику ножа для додання легкого золотистого відтінку.

Пунш із домашнім яблучним соком або сидром нагадує глінтвейн, тільки без алкоголю.

Цей гарячий напій напевно сподобається навіть дітям.

Додай до нього кориці та гвоздики, щоб отримати більш атмосферне і “затишне” поєднання.

У великій каструлі доведи до кипіння сидр, лимонну цедру, аніс, гвоздику і все спеції на невеликому вогні.

Потім залиш під накритою кришкою, щоб напій настоявся не менше 20 хвилин (в ідеалі – до 4 годин).

Готовий пунш акуратно розлий в горнятка, а тверді інгредієнти залиш в каструлі.

Еггног (еggnog) – це солодкий напій, у складі якого обов’язково є молоко (або вершки) і яйця, а також інші інгредієнти (прянощі, приправи).

Еггног родом з Англії і дуже популярний в США і Канаді. Якщо ви дивитеся американські фільми, то, напевно, не раз чули цю назву.

У деяких випадках eggnog можуть переводити як гоголь-моголь, що не зовсім вірно: гоголь-моголь готується без молока, а в еггнозі молоко або вершки мають бути обов’язково.

Уточнимо, що еггног – напій для дорослих, навіть якщо в ньому немає алкоголю.

Готується цей коктейль обов’язково з додаванням сирих яєць.

Тому безпосередньо перед приготуванням напою добре промий яйця теплою водою з милом. Ну, і не забувай – для цього напою вони повинні бути свіжими.

Відокрем яєчні жовтки, вилий жовтки у блендер, додай цукор і ванілін, добре збий.

У тебе повинна вийти однорідна маса.

Далі перелийте суміш в каструлю, додай молоко або вершки, перемішай. Далі додай корицю.

За тим постав каструлю на дуже маленький вогонь і потримай на вогні 15 хвилин, постійно помішуючи (напій ні в якому разі не можна доводити до кипіння).

Зніми коктейль з вогню і продовжуй перемішувати близько 2 хвилин.

Напій ще потрібно процідити, щоб прибрати корицю. Далі все залежить від того, який ти хочеш еггног – гарячий або холодний.

Якщо подобається гарячий еггног, то можна відразу виливати його в велику склянку, посипати спеціями і насолоджуватися.

Якщо більше подобається холодний, то охолоди напій до кімнатної температури, після чого постав на добу в холодильник.

За бажанням, в еггног можна також додати трохи варення, меду або інших солодких інгредієнтів.

Фото: Pexels

