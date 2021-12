Де покататися на лижах і сноуборді в Україні: ТОП баз і курортів

Новий Рік уже на порозі, а з ним і зимові канікули. Ранок у Великому Місті вирішив зібрати для вас кілька місць України, де можна покататися на лижах та сноуборді.

З кожним роком популярність гірськолижних видів спорту зростає серед населення.

Іскристий сніговий покрив, краса природи, відчуття екстриму. Ось, що мотивує людей освоювати гірськолижні види спорту.

Славське, Мигово, Буковель – перше, що спадає на думку. Але розкриємо секрет, зануритися в лижний спорт можна не лише в Карпатах. Заінтригували?

Тоді ловіть кілька крутих варіантів для проведення активного відпочинку в Україні.

Один із найновіших комплексів в Україні. Працюють дві траси та два підіймачі.

Підйом на гору займає всього 6 хвилин. Окрім того, комплекс оснащений усім необхідним для комфортного відпочинку.

Комплекс розташований неподалік від Трускавця – 4,8 км.

Денний абонемент обійдеться у 550 грн.

Гірськолижний комплекс «Протасів Яр» є першим у своєму роді в місті Києві, а також одночасно і базою олімпійської підготовки збірних України.

На території працює також «Protasiv School», де вас навчать кататися, якщо ви лише відкрили в собі любов до лиж, а також сноупарк, якщо ви вже профі та хочете потренуватися у виконанні різноманітних вправ.

Також є можливість придбати сезонний абонемент.

Драгобрат – найбільш високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат

На гору Стіг туристів підіймають витяги гірськолижного комплексу «Драгобрат». У зимовий період тут діють чотири витяги.

Біля витягів комплексу є кілька спускових трас різних рівнів складності — від навчальних до професійних. Піднявшись на гору, можна спуститися, умовно, синіми, червоними або чорними трасами.

Найпростішими (після навчальних трас) є спуски між «бугелями» — сині траси розраховані на початківці та любителів гірськолижного катання.

Дві найскладніші траси проходять край території «Драгобрату» — вони починаються у найвищій точці цієї частини гори та закінчуються біля нижніх станцій великих витягів.

Понад 60 км ретельно підготованих трас чекають на вас у найвідомішому гірськолижному курорті.

Комплекс розташований на п’яти горах: Довга (1372 м), Буковель (1127 м), Бульчиньоха (1455 м), Бабин Погар (1180 м), Чорна Клева (1241 м).

Саме тому він є таким популярним серед українців і не тільки. Одночасно, комфортно на схилах курорту можуть кататись до 15000 осіб.

Курорт активно розвивається і планує дивувати охочих відпочити та прокачати свої вміння в катанні ще більше.

Фото: UNSPLASH

