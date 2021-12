Лижі чи сноуборд – що обрати для екстремального відпочинку

Що краще: лижі чи сноуборд? Про це часто думають ті, хто збирається на зимовий екстремальний відпочинок. Ранок у Великому Місті готовий допомогти тобі розібратися з цим питанням. Усе – читай нижче.

Якщо ти вперше їдеш у гори кататися, тоді треба розібратися, що краще орендувати: лижі чи сноуборд.

Зазвичай, професіонали рекомендують спробувати проїхатися і на першому, і на другому, і лише тоді обирати для себе «своє».

– Палиці слугують опорою. При падінні можна на них опертися і встати.

– Більш безпечно для зап’ястя. Для прикладу, під час катання на сноуборді обов’язково треба мати захист на руки, бо якщо падатимеш, то вся опора йтиме на них

– Можна контролювати швидкість

– Зараз це модний вид катання

– Менше вірогідності, що отримаєш травму колін. Адже, коли катаєшся на лижах, навантаження переходить саме на них

– Випрацьовуєш рівновагу

На лижах свій рух ти керуватимеш саме руками та корпусом, а сноуборд – ногами.

Але будь обережним, адже за статистикою 25% новачків під час першого катання отримують травми. Тому бажано для початку скористатися допомогою тренера.

Тепер ти знаєш, яка різниця між лижами та сноубордом, і що обрати для себе. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Фото: Pixabay

