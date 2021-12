Ідеї для натхнення: 25 речей, які треба встигнути зробити цієї зими

Список справ на зиму – як зробити холодну пору року справді чарівною та затишною.

Зима – це крижане повітря, громіздкий одяг і нестача сонця – адже суцільна темрява лягає на місто вже о 4 вечора.

Втім, з іншого боку – це катання на лижах, нарядні ялинки в снігу і чарівні новорічні свята, коли всі мрії збуваються. Питання лише в тому, на чому акцентувати свою увагу.

Ми вважаємо, що треба – на позитиві. Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе список приємних справ на зиму, які допоможуть отримати максимум задоволення від цієї пори.

Переглянути улюблені новорічні фільми.

Цілий день кататися з гірки на санках.

Власноруч запакувати новорічні подарунки – і відправити їх рідним та друзям по пошті (карантин – такий карантин) 🙂

Прикрасити весь будинок гірляндами.

Розібрати мотлох – і покикидати усе зайве: з шафи і зі свого життя.

Завести красивий блокнот, куди будеш записувати свої ідеї та плани (а може, й вірші?)

Стати добрим Сантою для тих, кого життя обділило подарунками.

Погрітися біля каміну.

Знайти джерело пасивного доходу

Побалувати себе і рідних запашним глінтвейном.

Роздрукувати найкращі фотографії та оформити паперовий фотоальбом

Вивчити щось корисне, наприклад, пройти цікавий курс на Coursera.

Зліпити найбільшу у своєму житті снігову бабу.

Завести свій блог в Instagram або TikTok. А чому б і ні?

Сказати рідним, як сильно ти їх любиш.

Довго-довго гуляти засніженим містом, зігріваючись чаєм або кавою з термосу.

Прочитати мінімум 3 цікаві книги, до яких давно не доходили руки.

Скласти свій власний новорічний плейлист.

Спекти ароматне імбирне печиво на Різдво.

Зібрати величезний пазл або намалювати картину по номерах.

Посадити мандаринову кісточку 🙂

Закутатися в плед і насолоджуватися гарячим какао або імбирним чаєм.

Зробити саморобну годівничку для птахів.

Влаштувати новорічний корпоратив онлайн.

Загадати новорічне бажання і докласти всіх зусиль, аби воно збулося.

Фото: Pixabay

