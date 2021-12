Енергетичний вампір: як розпізнати і знешкодити

Поруч з однією людиною вам легко і приємно, а інша – наче висмоктує з вас усі сили. Помічали? Якщо дискомфорт виникає з дня у день, скоріше за все, у вашому оточенні з’явився енергетичний вампір.

Енергетичні вампіри – дуже поширене явище. Вони не мають відношення до містики і не п’ють кров немовлят.

Натомість харчуються нашими емоціями та буквально «викачують» з нас сили.

Психологи запевняють: енергетичні вампіри просто обожнюють співчуття!

Вони можуть кілька годин скаржитися на проблеми на роботі/недолугого чоловіка/численні хвороби…

І роблять це постійно. Але як тільки ми починаємо жаліти таку людину, одразу потрапляємо в її пастку. І вампір непомітно опиняється на вашій шиї.

Мета енергетичного вампіра – викликати негативні емоції. У будь-який спосіб!

Саме тому плести інтриги і сварити людей між собою – їхня життєва необхідність.

Головна порада – не реагуйте на провокації. І в жодному разі не йдіть на конфлікт. Адже вампір тільки й чекає, коли ви розлютитеся та втратите рівновагу.

І все для того, щоб підживитися вашими емоціями.

Енергетичні вампіри обожнюють лізти в чужі справи і роздавати поради, про які їх не просять.

«Ну що, коли там заміж? Коли дітей плануєте? Чого ти сидиш на цій роботі, тобі треба шукати щось інше!»

Якщо вам не до смаку тема розмови, то не бійтесь здатися неввічливими. Сміливо відповідайте: «Я не хочу зараз це обговорювати».

Прислухайтеся до власних відчуттів.

Якщо поруч із певною людиною ви щоразу почуваєтеся спустошеними, імовірно, перед вами саме вампір.

Поруч із ним можна відчути цілий спектр негативних емоцій:

Фото: Pexels

