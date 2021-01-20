Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Де взяти вітаміни взимку: найкорисніші продукти / 20.01.2021 15:34
20.01.2021 15:34
Поділитися

Де взяти вітаміни взимку: найкорисніші продукти


Блідий колір шкіри, сухе волосся та ламкі нігті можуть свідчити про недостачу вітамінів в організмі.

Потрібно терміново все відновлювати.

І тут ти хапаєшся за голову. Адже на вулиці зима, а не літо.

Ранок у Великому Місті вирішив розвінчати міф про недостачу вітамінів у цю пору.

Ми зібрали для тебе перелік продуктів, які ти зможеш знайти на будь-якому ринку або супермаркеті, про що ти зможеш прочитати нижче.

Топ-10 продуктів, насичених вітамінами

Мандарин

Який фрукт в нас асоціюється із зимою та святами? Звичайно ж, мандарини.

Їх можна знайти будь-де. Тому вони перші в нашому списку продуктів.

Мандарин має вітаміни групи А, С, К та Р. Фрукт насичений калієм, фосфором, натрієм, кальцієм, залізом та магнієм.

Ці цитрусові не лише підвищать тобі апетит, але й зміцнять імунну систему та нормалізують обмін речовин у твоєму організмі.

мандарини багато

Лимон

Із усіх цитрусових, лимон — найкращий помічник під час хвороби.

Його додають не лише в чай, але й в салати, десерти, рибу та соуси.

Фрукт насичений вітамінами Р, В1, В2, А та D.

Також він містить клітковину, кальцій, магній, калій та залізо.

Споживання в їжу лимону здатне покращити ваше травлення, стан шкіри та волосся, а також очищує кров.

лимон фото

Хурма

Ще один продукт, який продається зараз ледь не на кожному кроці – це хурма.

Вона містить вітаміни групи А, С та Р.

Фрукт багатий магнієм, кальцієм, фосфором та залізом.

Окрім того, хурма насичена білками, вуглеводами, водою та органічними кислотами.

Також по темі: Дієтолог розповів, як запобігти авітамінозу Несподівана правда про вітамін C Уся правда про вітаміни в пігулках

Також в ній присутні глюкоза та фруктоза. Тому фрукт не радять вживати при діабеті.

Хурма здатна покращити роботу серцево-судинної системи, нирок, покращує травлення та захищає від раку.

хурма фото

Імбир

Цей коренеплід не всім буде до смаку.

Проте користь від цього продукту ні з чим не зрівняється.

Імбир насичений вітамінами групи А та В, містить у своєму складі кальцій, магній, цинк та фосфор.

Вживання цього продукту дозволить покращити роботу імунної системи, зменшить запальні процеси, підвищить обмін речовин та навіть допоможе для схуднення.

імбир фото

Яблуко

Яблуко — один з найпопулярніших фруктів в Україні.

Цей продукт не лише є низькокалорійним, але й здатний поповнити твій організм вітамінами А та С.

Він містить йод та залізо.

Фрукт корисний для травної та нервової системи.

Одне яблуко гарантує заряд енергії на цілий день.

яблуко фото

Банан

Банани насичені вітамінами групи РР, Е, В та С.

Він містить калій, що корисний для нашого серця.

Окрім того, в ньому містяться такі мікроелементи як магній, цинк, марганець та залізо.

Банани покращують нашу серцево-судинну систему, корисні в роботі мозку та захищають від дії шкідливих речовин.

Також цей фрукт містить велику кількість триптофану. Той в нашому організмі перетворюється на серотонін, який відповідає за почуття щастя.

банан фото

Сухофрукти

Родзинки, курагу та чорнослив можна купити в магазині в будь-яку пору.

Але взимку настає їхній особливий зірковий час.

Сухофрукти насичені вітамінами А, В1, В2, РР, калієм, йодом, магнієм, міддю та залізом.

Вони здатні покращити роботу травної, дихальної, серцево-судинної системи та колір шкіри.

 

ізюм фото

Волоський горіх

Волоський горіх — найдоступніший та найкорисніший з усіх сортів горіхів.

Він містить вітаміни групи С, В та Е, насичений такими мікроелементами як магній, залізо та фосвор.

Незвична форма горіха вже сама натякає нам про те, що він чудово впливає на роботу мозку.

Також покращує травлення та зміцнює імунну систему.

фолоський горіх фото

Капуста

Капуста — прекрасне джерело білка. Взимку варто вживати морську та квашену капусту.

Вона багата на каротин, вітаміни С, А та В та корисна для нервової та імунної системи.

Брюсельська капуста також насичена вітамінами груп В, С, РР, калієм, натрієм, залізом та йодом.

Вона здатна покращити травлення та нормалізувати артеріальний тиск.

Білокачання капуста стане чудовим захисником від туберкульозної палички та стафілококу.

капуста фото

Бобові

Квасоля, горох та сочевиця є чудовим джерелом вітамінів та корисних речовин взимку.

Вони багаті на фолієву кислоту, амінокислоти, кальцій, калій та залізо.

Також містять вітаміни групи С та провітамін А.

Бобові покращують травлення та виводять токсини з організму.

квасоля фото

Тепер ти знаєш, що вживати взимку, щоб твій організм ніколи не відчував недостачі вітамінів. Користуйся нашими порадами та будь здоровий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості апельсина.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: вітаміни, Здоров'я, корисні поради
20.01.2021 15:34



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати