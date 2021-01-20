Де взяти вітаміни взимку: найкорисніші продукти

Блідий колір шкіри, сухе волосся та ламкі нігті можуть свідчити про недостачу вітамінів в організмі.

Потрібно терміново все відновлювати.

І тут ти хапаєшся за голову. Адже на вулиці зима, а не літо.

Ранок у Великому Місті вирішив розвінчати міф про недостачу вітамінів у цю пору.

Ми зібрали для тебе перелік продуктів, які ти зможеш знайти на будь-якому ринку або супермаркеті, про що ти зможеш прочитати нижче.

Топ-10 продуктів, насичених вітамінами

Мандарин

Який фрукт в нас асоціюється із зимою та святами? Звичайно ж, мандарини.

Їх можна знайти будь-де. Тому вони перші в нашому списку продуктів.

Мандарин має вітаміни групи А, С, К та Р. Фрукт насичений калієм, фосфором, натрієм, кальцієм, залізом та магнієм.

Ці цитрусові не лише підвищать тобі апетит, але й зміцнять імунну систему та нормалізують обмін речовин у твоєму організмі.

Лимон

Із усіх цитрусових, лимон — найкращий помічник під час хвороби.

Його додають не лише в чай, але й в салати, десерти, рибу та соуси.

Фрукт насичений вітамінами Р, В1, В2, А та D.

Також він містить клітковину, кальцій, магній, калій та залізо.

Споживання в їжу лимону здатне покращити ваше травлення, стан шкіри та волосся, а також очищує кров.

Хурма

Ще один продукт, який продається зараз ледь не на кожному кроці – це хурма.

Вона містить вітаміни групи А, С та Р.

Фрукт багатий магнієм, кальцієм, фосфором та залізом.

Окрім того, хурма насичена білками, вуглеводами, водою та органічними кислотами.

Також в ній присутні глюкоза та фруктоза. Тому фрукт не радять вживати при діабеті.

Хурма здатна покращити роботу серцево-судинної системи, нирок, покращує травлення та захищає від раку.

Імбир

Цей коренеплід не всім буде до смаку.

Проте користь від цього продукту ні з чим не зрівняється.

Імбир насичений вітамінами групи А та В, містить у своєму складі кальцій, магній, цинк та фосфор.

Вживання цього продукту дозволить покращити роботу імунної системи, зменшить запальні процеси, підвищить обмін речовин та навіть допоможе для схуднення.

Яблуко

Яблуко — один з найпопулярніших фруктів в Україні.

Цей продукт не лише є низькокалорійним, але й здатний поповнити твій організм вітамінами А та С.

Він містить йод та залізо.

Фрукт корисний для травної та нервової системи.

Одне яблуко гарантує заряд енергії на цілий день.

Банан

Банани насичені вітамінами групи РР, Е, В та С.

Він містить калій, що корисний для нашого серця.

Окрім того, в ньому містяться такі мікроелементи як магній, цинк, марганець та залізо.

Банани покращують нашу серцево-судинну систему, корисні в роботі мозку та захищають від дії шкідливих речовин.

Також цей фрукт містить велику кількість триптофану. Той в нашому організмі перетворюється на серотонін, який відповідає за почуття щастя.

Сухофрукти

Родзинки, курагу та чорнослив можна купити в магазині в будь-яку пору.

Але взимку настає їхній особливий зірковий час.

Сухофрукти насичені вітамінами А, В1, В2, РР, калієм, йодом, магнієм, міддю та залізом.

Вони здатні покращити роботу травної, дихальної, серцево-судинної системи та колір шкіри.

Волоський горіх

Волоський горіх — найдоступніший та найкорисніший з усіх сортів горіхів.

Він містить вітаміни групи С, В та Е, насичений такими мікроелементами як магній, залізо та фосвор.

Незвична форма горіха вже сама натякає нам про те, що він чудово впливає на роботу мозку.

Також покращує травлення та зміцнює імунну систему.

Капуста

Капуста — прекрасне джерело білка. Взимку варто вживати морську та квашену капусту.

Вона багата на каротин, вітаміни С, А та В та корисна для нервової та імунної системи.

Брюсельська капуста також насичена вітамінами груп В, С, РР, калієм, натрієм, залізом та йодом.

Вона здатна покращити травлення та нормалізувати артеріальний тиск.

Білокачання капуста стане чудовим захисником від туберкульозної палички та стафілококу.

Бобові

Квасоля, горох та сочевиця є чудовим джерелом вітамінів та корисних речовин взимку.

Вони багаті на фолієву кислоту, амінокислоти, кальцій, калій та залізо.

Також містять вітаміни групи С та провітамін А.

Бобові покращують травлення та виводять токсини з організму.

Тепер ти знаєш, що вживати взимку, щоб твій організм ніколи не відчував недостачі вітамінів. Користуйся нашими порадами та будь здоровий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості апельсина.

Фото: Unsplash

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