Як правильно підібрати особистого тренера: 5 порад

Як вибрати кваліфікованого особистого тренера, який допоможе зробити тіло струнким і красивим?

Спорт – це здоров’я, краса та довголіття. Нехай це і звучить як певне кліше, проте це так.

Сьогодні багато людей намагаються займатися спортом, щоб бути здоровими та мати красиве тіло. А щоб досягти бажаного результату в найкоротший час, часто звертаються за послугами особистого тренера.

Саме для того, щоб ви могли та вміли підібрати собі хорошого персонального тренера, Ранок у Великому Місті підготував для вас 5 порад.

Не слід очікувати від тренера, що він буде постійно говорити що ви маєте робити. Вам слід сформувати чітку картину того, чим ви хочете займатися, якого результату бажаєте досягти.

Ви можете розпитати свого тренера, чи були в нього подібні клієнти, як він із ними працював тощо.

Якщо вам одразу пропонують певний комплекс вправ, то слід задуматись, чи не використовують вас просто як джерело доходу.

Перед заняттями тренер повинен оцінити ваш фізичний стан та ваші цілі.

Часто у новачків стоїть питання: “Обрати чоловіка чи жінку в тренери?”.

Особливо актуальне це питання для чоловіків. Чи зможуть вони комфортно себе відчувати, якщо їх тренер – жінка?

Чоловікам часто подобається конкурувати, змагатися та приймати виклики.

Тренер-чоловік здатний проникнути в цю психологію та правильно мотивувати людину. Але не можна знецінювати й тренерів-жінок. Часто вони мають навіть більший та кращий вплив, ніж тренер-чоловік.

Тому порада буде такою – краще взагалі позбавитися від стереотипів й вибирати тренера не за статтю.

Головне – знайти спільну мову з особистим тренером.

Займатися з персональним тренером – це досить дорого, особливо, якщо ви користуєтесь його послугами тричі на тиждень. Зазвичай ціни залежать від досвіду роботи тренера та запитів клієнта.

Дуже добре, якщо у вас складаються дружні стосунки з тренером. Проте, ви повинні пам’ятати, що ви платите за послуги, які вам надають.

Недотримання графіку, ігнорування ваших проблем, зменшення часу тренування – усе це неприпустимо!

Ми радимо укладати з тренером договір про надання послуг, або, якщо ви оплачуєте заняття на рецепції, то зберігати чеки.

У разі якихось конфліктів, суперечок чи непрофесійної діяльності, ви матимете підтвердження, що користувались послугами саме цього тренера. Таким чином вам простіше буде довести вашу правоту.

Перед тим, як обирати тренера, слід прочитати інформацію про нього в Інтернеті. Часто на сайті тренажерного залу можна знайти усіх його працівників та прочитати коментарі.

Потенційний особистий тренер має певні приклади своєї роботи. Наприклад, це можуть бути фото його клієнтів до та після. Якщо ж тренер не має прикладів, то це може свідчити про такі речі:

Пам’ятайте, що роль тренера – допомогти вам навчитися правильно освоїти вправи, побудувати правильний та постійний режим. Його роль не полягає в тому, щоб постійно знаходитись з клієнтом.

Більшість людей, особливо постійних клієнтів, бачаться з тренером один – два рази на місяць, щоб підкоригувати свою техніку та програму вправ.

Головне! Знайте, що ви працюєте виключно для себе. Якщо вам і після занять з тренером не вистачає стимулу для розвитку, ви можете запропонувати близькому другові позайматися з вами. Можливо, так у вас прокинеться певна конкуренція та знайдеться стимул.

