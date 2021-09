Що їсти перед тренуванням для схуднення

Що їсти перед тренуванням для ефективного схуднення.

Регулярні тренування – це чудово.

Проте часом дівчата шкодять собі самі, неправильно харчуючись перед заняттям.

Що з’їсти та випити, аби ефективно худнути від спорту, Ранок у Великому Місті дізнавався у фітнес-тренера Анни Цукур.

Намагайся випивати близько 400-550 грам води протягом 1-2 годин перед тренуванням і не менше 1 літра за годину занять.

При цьому воду варто пити нехолодну, без газу, маленькими ковтками та через рівні проміжки часу.

У середньому звичайна людина під час годинного тренування середньої інтенсивності втрачає близько 1 літра вологи.

Тому протягом години після тренування треба випивати хоча б 500 мл води.

Найефективніші тренування «на схуднення» – рано-вранці на порожній шлунок.

У цей час запаси глікогену мінімальні, а, значить, енергію ти будеш брати з власного жиру.

Але важливий момент – необхідно випити склянку-дві води або чаю для запуску процесу метаболізму.

Якщо ти не можеш тренуватися на голодний шлунок, крутиться голова або відчуваєш слабкість, тоді за сорок хвилин до занять з’їж що-небудь легке, вуглеводне.

Наприклад, каву та банан, гранолу з йогуртом або хлібці з чаєм.

Якщо ти тренуєшся протягом дня, тут все просто.

За півтори години варто з’їсти складні вуглеводи (каші з цільного зерна, пасту грубого помелу, коричневий рис, овочі, свіжі салати, цільнозерновий хліб).

Саме вони дадуть тобі енергію на тривалий час.

Якщо після прийому їжі пройшло більше, ніж 3 години, а сили на нулі, за 30-40 хвилин до тренування перекуси швидкими вуглеводами (банан, сухофрукти).

У тебе одразу відкриється друге дихання.

Крім того, перед тренуванням можна випити невелику чашку кави або чаю.

Але в жодному разі не можна голодувати півдня до тренування! Якщо ти не будеш добре харчуватися, то не зможеш інтенсивно тренуватися.

Адже організм не виробить потрібну кількість енергії.

Pixabay

