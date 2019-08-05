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ICTV / Ранок / Тренування від Олі Полякової: як прокачати всі м’язи та отримати ідеальне тіло / 05.08.2019 18:14
05.08.2019 18:14
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Тренування від Олі Полякової: як прокачати всі м’язи та отримати ідеальне тіло

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Оля Полякова показала своє тренування в Instagram. Як правильно качати руки, прес та сідниці? Секрети зіркової фігури дивись у відео.

Кожна жінка мріє про ідеальне тіло, але коли справа доходить до вправ, неочікувано прокидається лінь. Та знаменита співачка Оля Полякова точно знає, як з таким боротися.

Нещодавно ця довгонога блондинка так змотивувала своїх прихильників кубиками пресу, що ті почали активно просити відео з тренувань.

Зірка все записала та виклала в Instagram Stories, а Ранок у Великому Місті спеціально зберіг відео тренування для вас.

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Щоб бути красивою та стрункою, зовсім не обов’язково тягати гантелі та купувати фітнес-резинки. Усе, що пропонує Оля – повторювати за нею.

Зірка виконувала вправи під наглядом тренера і показала, як правильно прокачати сідниці, руки та прес, щоб уже незабаром милуватися на животі кубиками.

Оля Полякова каже, що як гроші, так і хороше тіло треба вміти заробити. Золоті слова, адже прес сам по собі на животі не з’явиться.

Отож, любіть себе красуні та знайте, що красивою бути просто, головне – захотіти змін.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко підкачати сідниці.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: вправи, Оля Полякова, тренування
05.08.2019 18:14
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