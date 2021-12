Як вибрати та швидко почистити ананас: лайфхаки

Ананас – як вибрати та почистити фрукт.

Ананас – тропічний і дуже смачний фрукт. Однак почистити його не так легко, як здається.

Як швидко відділити шкірку від м’якоті? Ранок у Великому Місті знайшов для вас лайфхак.

Ананас – трав’яниста рослина, яка походить із Бразилії. В Україні цей фрукт виростити неможливо, тому його постачають із азіатських країн.

Стиглий ананас містить 86% води, сахарозу та органічні кислоти. Містить групу вітамінів В, С, провітамін А, також магній, кальцій, калій, цинк, залізо, мідь, марганець та йод. До речі, ананас містить значно більше вітаміну С, ніж лимон.

Ананас допомагає спалювати жири, бореться з простудними захворюваннями, допомагає позбутися болі в м’язах та суглобах, а ще зміцнює нервову систему, що не менш важливо для людини 21 століття. 🙂

Однак як і будь-який продукт, ананас має свої недоліки:

Вибрати ананас значно простіше, ніж здається. Стиглий фрукт має насичений приємний запах, густе листя і не має тріщин.

Якщо шкірка зелена – це ознака неспілості фрукта. Дозрілий ананас має золотисто-коричневий, жовтий або зелено-коричневий відтінок.

Не лякайся, якщо листя цього соковитого фрукта трішки підсохло і набрало жовтизни. Ананас не зіпсований, але такі ознаки дозволяються лише листочкам по краях. До того ж, враховуйте довжину листків, вони мають бути не більше 20 сантиметрів.

Ананас має приємний, ненав’язливий запах. Тож, якщо ти з порогу магазина відчуваєш, як пахне фрукт, вірогідніше, він на стадії бродіння і вже давно переспів.

Збираєшся ласувати ананасом, але не знаєш, як правильно його розрізати? Ми підкажемо. Все, що тобі знадобиться – великий ніж та дошка для нарізання.

Фото: Pexels

