Як розколоти кокос: покрокова інструкція

Як швидко відкрити кокос? Не всі знають, як впоратися з цим смачним та ароматним горіхом. Та насправді – це дуже просто.
Ранок у Великому Місті підготував покрокову інструкцію, яка допоможе вам впоратися з кокосовим горіхом за лічені хвилини.
Як обрати кокос?
Але спочатку скажемо кілька слів про те, як обрати кокос. Зверніть увагу на такі ознаки.
- Поверхня горіха повинна мати гладеньку шкарлупу без тріщин
- Потрясіть кокос та прислухайтесь: усередині має відчуватися рух кокосового молока. Горіх без нього купувати не варто – є висока імовірність, що він лежить на прилавку не один місяць.
- Молочко не повинно протікати. Якщо є вологі місця – горіх може бути зіпсованим.
Як розколоти кокос?
Крок 1 – випити кокосове молоко
У кокоса є три чорних точки. Дві з них покрито щільною шкарлупою. А от третя – нічим не вкрита.
Знайдіть її, розковиряйте гострим ножем та через отвір вилийте кокосове молоко в склянку.
Якщо хочете випити молочко через трубочку просто з кокоса – доведеться розковиряти ще один отвір.
Ще дещо складніше, але теж цілком реально.
Крок 2 – знайти слабке місце
Кокосовий горіх знається неприступним і надзвичайно міцним. Але навіть він має своє слабке місце.
Воно знаходиться приблизно на одну третину відстані від трьох чорних точок до іншого кінця. Туди і будемо бити.
Крок 3 – розбити кокос
Покладіть горіх на рівну поверхню і намітьте точку удару. Візьміть великий ніж і вдарте його тупим боком в означене місце.
Після цього – трохи поверніть кокос і вдарте ще раз. Повторюйте цю маніпуляцію, поки в кокосі не з’явиться тріщина.
Після цього залишиться просто вставити ніж у цю тріщину – і розколоти кокосовий горіх на дві рівні половинки.
Як відділити м’якоть кокоса?
Варіант 1. Гострим ножем проріжте м’якоть до самої шкарпупи і відокремте її.
Варіант 2. Після того, як кокос розколеться, нагрійте його до 180 градусів. У цьому випадку м’якоть відокремиться майже без зусиль.
Після цього почистіть м’якоть від темної шкірки ножем або картоплечисткою.
І – смачного!
Аліна Литвиненко
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