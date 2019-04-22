Як розколоти кокос: покрокова інструкція

Як швидко відкрити кокос? Не всі знають, як впоратися з цим смачним та ароматним горіхом. Та насправді – це дуже просто.

Ранок у Великому Місті підготував покрокову інструкцію, яка допоможе вам впоратися з кокосовим горіхом за лічені хвилини.

Як обрати кокос?

Але спочатку скажемо кілька слів про те, як обрати кокос. Зверніть увагу на такі ознаки.

Поверхня горіха повинна мати гладеньку шкарлупу без тріщин

Потрясіть кокос та прислухайтесь: усередині має відчуватися рух кокосового молока. Горіх без нього купувати не варто – є висока імовірність, що він лежить на прилавку не один місяць.

Молочко не повинно протікати. Якщо є вологі місця – горіх може бути зіпсованим.

Як розколоти кокос?

Крок 1 – випити кокосове молоко

У кокоса є три чорних точки. Дві з них покрито щільною шкарлупою. А от третя – нічим не вкрита.

Знайдіть її, розковиряйте гострим ножем та через отвір вилийте кокосове молоко в склянку.

Якщо хочете випити молочко через трубочку просто з кокоса – доведеться розковиряти ще один отвір.

Ще дещо складніше, але теж цілком реально.

Крок 2 – знайти слабке місце

Кокосовий горіх знається неприступним і надзвичайно міцним. Але навіть він має своє слабке місце.

Воно знаходиться приблизно на одну третину відстані від трьох чорних точок до іншого кінця. Туди і будемо бити.

Крок 3 – розбити кокос

Покладіть горіх на рівну поверхню і намітьте точку удару. Візьміть великий ніж і вдарте його тупим боком в означене місце.

Після цього – трохи поверніть кокос і вдарте ще раз. Повторюйте цю маніпуляцію, поки в кокосі не з’явиться тріщина.

Після цього залишиться просто вставити ніж у цю тріщину – і розколоти кокосовий горіх на дві рівні половинки.

Як відділити м’якоть кокоса?

Варіант 1. Гострим ножем проріжте м’якоть до самої шкарпупи і відокремте її.

Варіант 2. Після того, як кокос розколеться, нагрійте його до 180 градусів. У цьому випадку м’якоть відокремиться майже без зусиль.

Після цього почистіть м’якоть від темної шкірки ножем або картоплечисткою.

І – смачного!

Аліна Литвиненко

Також цікаво Як висушити одяг за 5 хвилин?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.