УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 23.12.2021 11:09
23.12.2021 11:09
Поділитися

Прес-секретар Зеленського Никифоров про досягнення України, хабарі та скандали — ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

Прес-секретар Зеленського Никифоров про досягнення України, хабарі та скандали — ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

“Я сподіваюсь затриматись на весь термін президентства Зеленського, а може й два”, — таку відверту відповідь дав Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання про кар’єрну мрію.

Про це прес-секретар Президента України розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок разом”.

На думку Никифорова, найбільшим досягення України за 2021 рік є антиолігархічних закон:

— Думаю, що це початок антиолігархічних перетворень і зміни в судовій системі.

Він вважає, що від цього залежить майбутнє України.

Також Сергій розповів про особливості своєї теперішньої роботи.

— Він мене не хвалить і не критикує.

Таку відповідь дав на запитання, наскільки задоволений Володимир Зеленський роботою прес-секретаря.

Володимир Олександрович моніторить новини, що про нього виходять.

А якщо президент з чимось не згоден, то особисто викликає відповідального і з’ясовує все сам.

Прес-секретар у цьому участі не бере.

За свій термін роботи Никифоров вже встиг потрапити до скандальної ситуації: під час робочої поїздки зробив фото з язиком.

Прес-секретав розповів як відреагувало керівництво на це:

— Сказали: ми не проти, що в нас прес-секретар — жива людина, але, будь ласка, приводів більше не давай.

За словами Никифорова, він жодного разу не давав хабаря, але проблему корупці в країні не заперчує. І додає:

— Корупція є на всіх рівнях. Суспільство толерантно ставиться до неї.

Також по темі: Павло Клімкін про помилки Зеленського, фізику та жінок — Ранок разом із Олександрою Кучеренко Олег Скрипка про дітей, виноробство та результати Зеленського — Ранок разом із із Олександрою Кучеренко Михайло Радуцький про медичний канабіс, тисячу для вакцинованих та дружбу із Зеленським | 33 за 3

Навіщо журналісту ставати прес-секретарем президента?

Де б хотів народитись, якщо була б змога обирати країну?

Який день був найгіршим на роботі?

Відповіді на ці запитання — шукайте у відео.

Нагадаємо, раніше у рубриці “Ранок разом” на питання Кучеренко відповідав Павло Клімкін.

Фото:Sergii Nykyforov

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Олександра Кучеренко, Ранок із зіркою
23.12.2021 11:09



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь