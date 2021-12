Прес-секретар Зеленського Никифоров про досягнення України, хабарі та скандали — ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

“Я сподіваюсь затриматись на весь термін президентства Зеленського, а може й два”, — таку відверту відповідь дав Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання про кар’єрну мрію.

Про це прес-секретар Президента України розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок разом”.

На думку Никифорова, найбільшим досягення України за 2021 рік є антиолігархічних закон:

Він вважає, що від цього залежить майбутнє України.

Також Сергій розповів про особливості своєї теперішньої роботи.

Таку відповідь дав на запитання, наскільки задоволений Володимир Зеленський роботою прес-секретаря.

Володимир Олександрович моніторить новини, що про нього виходять.

А якщо президент з чимось не згоден, то особисто викликає відповідального і з’ясовує все сам.

Прес-секретар у цьому участі не бере.

За свій термін роботи Никифоров вже встиг потрапити до скандальної ситуації: під час робочої поїздки зробив фото з язиком.

Прес-секретав розповів як відреагувало керівництво на це:

За словами Никифорова, він жодного разу не давав хабаря, але проблему корупці в країні не заперчує. І додає:

Навіщо журналісту ставати прес-секретарем президента?

Де б хотів народитись, якщо була б змога обирати країну?

Який день був найгіршим на роботі?

Відповіді на ці запитання — шукайте у відео.

