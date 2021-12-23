Прес-секретар Зеленського Никифоров про досягнення України, хабарі та скандали — ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

“Я сподіваюсь затриматись на весь термін президентства Зеленського, а може й два”, — таку відверту відповідь дав Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання про кар’єрну мрію.
Про це прес-секретар Президента України розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок разом”.
На думку Никифорова, найбільшим досягення України за 2021 рік є антиолігархічних закон:
— Думаю, що це початок антиолігархічних перетворень і зміни в судовій системі.
Він вважає, що від цього залежить майбутнє України.
Також Сергій розповів про особливості своєї теперішньої роботи.
— Він мене не хвалить і не критикує.
Таку відповідь дав на запитання, наскільки задоволений Володимир Зеленський роботою прес-секретаря.
Володимир Олександрович моніторить новини, що про нього виходять.
А якщо президент з чимось не згоден, то особисто викликає відповідального і з’ясовує все сам.
Прес-секретар у цьому участі не бере.
За свій термін роботи Никифоров вже встиг потрапити до скандальної ситуації: під час робочої поїздки зробив фото з язиком.
Прес-секретав розповів як відреагувало керівництво на це:
— Сказали: ми не проти, що в нас прес-секретар — жива людина, але, будь ласка, приводів більше не давай.
За словами Никифорова, він жодного разу не давав хабаря, але проблему корупці в країні не заперчує. І додає:
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— Корупція є на всіх рівнях. Суспільство толерантно ставиться до неї.
Навіщо журналісту ставати прес-секретарем президента?
Де б хотів народитись, якщо була б змога обирати країну?
Який день був найгіршим на роботі?
Відповіді на ці запитання — шукайте у відео.
Нагадаємо, раніше у рубриці “Ранок разом” на питання Кучеренко відповідав Павло Клімкін.
Фото:Sergii Nykyforov