Павло Клімкін про помилки Зеленського, фізику та жінок — Ранок разом із Олександрою Кучеренко

“Я думаю, що зовнішня політика України визначається зараз двома людьми — Зеленським та Єрмаком”, — таку відверту відповідь дав Павло Клімкін, оцінюючи теперішнє становище нашої держави на міжнародній арені.

Про це екс-міністр закордонних справ розповів під час ранкової пробіжки Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок разом”.

За словами Клімкіна, найбільше у зовнішній політиці України його дратує відсутність бажання змінювати себе насправді, а не імітувати ці зміни.

Міністр не може бути боягузом — вважає пан Клімкін, і додає, що на своїй колишній посаді він нічого не боявся:

Дипломат також відповів на питання стосовно того, звідки починається Європа.

За його словами, справа не в кордонах чи географії, а у цінностях.

Екс-міністр розповів і про свій характерний стиль.

Він вже 20 років не носить білих сорочок, оскільки вважає їх надто офіційними, а ще за традицією одягає шарф.

Чим другий шлюб Клімкіна успішніший за перший?

Коли екс-міністр вперше усвідомив себе українцем?

І чи пригадає, як дипломований фізик, закони Ньютона?

Нагадаємо, раніше у рубриці “Ранок разом” на питання Кучеренко відповідав Олег Скрипка.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.