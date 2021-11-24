Павло Клімкін про помилки Зеленського, фізику та жінок — Ранок разом із Олександрою Кучеренко

“Я думаю, що зовнішня політика України визначається зараз двома людьми — Зеленським та Єрмаком”, — таку відверту відповідь дав Павло Клімкін, оцінюючи теперішнє становище нашої держави на міжнародній арені.
Про це екс-міністр закордонних справ розповів під час ранкової пробіжки Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок разом”.
За словами Клімкіна, найбільше у зовнішній політиці України його дратує відсутність бажання змінювати себе насправді, а не імітувати ці зміни.
Міністр не може бути боягузом — вважає пан Клімкін, і додає, що на своїй колишній посаді він нічого не боявся:
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— Говорити з Росією важко, але потрібно. Якщо ти боїшся, Путіна, то навіщо лізеш у цю історію?
Дипломат також відповів на питання стосовно того, звідки починається Європа.
За його словами, справа не в кордонах чи географії, а у цінностях.
— Років за 15 плюс-мінус Україна може стати членом ЄС, — переконаний Клімкін.
Екс-міністр розповів і про свій характерний стиль.
Він вже 20 років не носить білих сорочок, оскільки вважає їх надто офіційними, а ще за традицією одягає шарф.
— У цьому немає ніякого троллингу. Я просто люблю шалики, — прокоментував Клімкін.
Чим другий шлюб Клімкіна успішніший за перший?
Коли екс-міністр вперше усвідомив себе українцем?
І чи пригадає, як дипломований фізик, закони Ньютона?
Нагадаємо, раніше у рубриці “Ранок разом” на питання Кучеренко відповідав Олег Скрипка.