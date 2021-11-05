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ICTV Ранок 05.11.2021 10:22
05.11.2021 10:22
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Олег Скрипка про дітей, виноробство та результати Зеленського — Ранок з Олександрою Кучеренко

Олег Скрипка про дітей, виноробство та результати Зеленського — Ранок з Олександрою Кучеренко

“Золоте правило мого ранку — не вставати надто рано і добре висипатися”.

Про це лідер гурту “Воплі Відоплясова” Олег Скрипка розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок із зіркою”.

Як виявилося, легенда українського року двічі на тиждень починає свій день із прокачки пресу, хоча 6 кубиками не похизується.

Заради кубиків треба життя покласти, — із усмішкою констатує він.

У перервах між фізичними вправами Олег Скрипка розповів про фестиваль “Країна мрій”, який не проводиться ось уже третій рік поспіль.

За словами, артиста причина у тому, що на захід стало дедалі важче знаходити кошти. Але він збирається спілкуватись про це із заступником міністра культури.

Реальним результатом президенства Зеленського Олег Скрипка називає стан українських доріг, і додає:

Далекобійники і ми, артисти, точно помітили покращення.

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Ще один цікавий факт про Скрипку — це те, що він займається виноробством, і при цьому ніколи не впивався вином. Музикант пояснює:

Я пропагую виноробство, бо це, на мою думку, ефективний спосіб боротьби з алкоголізмом.

На що Олег Скрипка дає гроші своїм дітям?

Чи прийняв би зараз звання заслуженого артиста України, від якого відмовився у 2005 році?

І які зміни стались у гурті “Воплі Відоплясова” за час його 35-річного існування?

Відповіді на ці запитання, а також рецепт здорового коктейлю від Олега Скрипки — шукайте у відео.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України розповів Кучеренко про кінець пандемії.

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Теги: Олег Скрипка, Олександра Кучеренко, Ранок із зіркою
05.11.2021 10:22



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