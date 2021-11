Олег Скрипка про дітей, виноробство та результати Зеленського — Ранок з Олександрою Кучеренко

“Золоте правило мого ранку — не вставати надто рано і добре висипатися”.

Про це лідер гурту “Воплі Відоплясова” Олег Скрипка розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок із зіркою”.

Як виявилося, легенда українського року двічі на тиждень починає свій день із прокачки пресу, хоча 6 кубиками не похизується.

У перервах між фізичними вправами Олег Скрипка розповів про фестиваль “Країна мрій”, який не проводиться ось уже третій рік поспіль.

За словами, артиста причина у тому, що на захід стало дедалі важче знаходити кошти. Але він збирається спілкуватись про це із заступником міністра культури.

Реальним результатом президенства Зеленського Олег Скрипка називає стан українських доріг, і додає:

Ще один цікавий факт про Скрипку — це те, що він займається виноробством, і при цьому ніколи не впивався вином. Музикант пояснює:

На що Олег Скрипка дає гроші своїм дітям?

Чи прийняв би зараз звання заслуженого артиста України, від якого відмовився у 2005 році?

І які зміни стались у гурті “Воплі Відоплясова” за час його 35-річного існування?

Відповіді на ці запитання, а також рецепт здорового коктейлю від Олега Скрипки — шукайте у відео.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України розповів Кучеренко про кінець пандемії.

