Олег Скрипка про дітей, виноробство та результати Зеленського — Ранок з Олександрою Кучеренко

“Золоте правило мого ранку — не вставати надто рано і добре висипатися”.
Про це лідер гурту “Воплі Відоплясова” Олег Скрипка розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок із зіркою”.
Як виявилося, легенда українського року двічі на тиждень починає свій день із прокачки пресу, хоча 6 кубиками не похизується.
Заради кубиків треба життя покласти, — із усмішкою констатує він.
У перервах між фізичними вправами Олег Скрипка розповів про фестиваль “Країна мрій”, який не проводиться ось уже третій рік поспіль.
За словами, артиста причина у тому, що на захід стало дедалі важче знаходити кошти. Але він збирається спілкуватись про це із заступником міністра культури.
Реальним результатом президенства Зеленського Олег Скрипка називає стан українських доріг, і додає:
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Далекобійники і ми, артисти, точно помітили покращення.
Ще один цікавий факт про Скрипку — це те, що він займається виноробством, і при цьому ніколи не впивався вином. Музикант пояснює:
Я пропагую виноробство, бо це, на мою думку, ефективний спосіб боротьби з алкоголізмом.
На що Олег Скрипка дає гроші своїм дітям?
Чи прийняв би зараз звання заслуженого артиста України, від якого відмовився у 2005 році?
І які зміни стались у гурті “Воплі Відоплясова” за час його 35-річного існування?
Відповіді на ці запитання, а також рецепт здорового коктейлю від Олега Скрипки — шукайте у відео.
Нагадаємо, раніше головний санлікар України розповів Кучеренко про кінець пандемії.