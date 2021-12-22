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ICTV Ранок 22.12.2021 20:20
22.12.2021 20:20
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Розріз до бедра. Періс Гілтон похизувалась розкішним образом

Розріз до бедра. Періс Гілтон похизувалась розкішним образом

Світська левиця Періс Гілтон показала нові фото у розкішному образі.

Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Хтось прикрашає дім, а хтось себе.

– Тиждень перед Різдвом настав. У якому списку Санти ви: “слухняних” чи “не дуже”?”, – прокоментувала Періс.

Гілтон позує в святковій червоній сукні із розрізом.

Нагадаємо, нещодавно левиця нарешті вийшла заміж і вже повернулась із медового місяця.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про весілля Періс Гілтон.

Фото: parishilton

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Теги: інстаграм зірок, Періс Хілтон, шоу-бізнес
22.12.2021 20:20



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