Розріз до бедра. Періс Гілтон похизувалась розкішним образом

Світська левиця Періс Гілтон показала нові фото у розкішному образі.
Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.
Хтось прикрашає дім, а хтось себе.
– Тиждень перед Різдвом настав. У якому списку Санти ви: “слухняних” чи “не дуже”?”, – прокоментувала Періс.
Гілтон позує в святковій червоній сукні із розрізом.
Нагадаємо, нещодавно левиця нарешті вийшла заміж і вже повернулась із медового місяця.Також по темі: Періс Хілтон погрожувала вбити Ліндсі Лохан "Худа та нервова". Оля Полякова розповіла, що через жорсткий графік сильно схудла Стильно і яскраво. Ріанна похизувалась новим фото власного бренду
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про весілля Періс Гілтон.
Фото: parishilton