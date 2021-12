Розріз до бедра. Періс Гілтон похизувалась розкішним образом

Світська левиця Періс Гілтон показала нові фото у розкішному образі.

Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Хтось прикрашає дім, а хтось себе.

Гілтон позує в святковій червоній сукні із розрізом.

Нагадаємо, нещодавно левиця нарешті вийшла заміж і вже повернулась із медового місяця.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про весілля Періс Гілтон.

Фото: parishilton

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.