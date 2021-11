Довго і щасливо. Як Періс Гілтон зіграла весілля

Світська левиця Періс Гілтон вийшла заміж.

Нещодавно, 11 листопада, вперше пішла під вінець 40-річна американська світська левиця, Періс Гілтон.

Її обранцем став бізнесмен Картер Реум.

Зірка поділилась зворушливим фото у своєму Інстаграм.

Західні ЗМІ стверджують, що гуляли весілля три дні.

Гілтон змінила, звичайно не одну сукню.

Спершу вона одягнула сукню з мереживом та квітковою аплікацією.

Волосся зірки було зібране в пучок, а зачіску доповнювала довга фата.

Була ще модель з пишною спідницею та відкритими плечима.

А доповнила діадемою і делікатним намистом.

Перший танець молодят супроводжувала романтична пісня I Will Always Love You у виконанні Демі Ловато.

Вже наступного дня Періс і Картер влаштували другу весільну вечірку на пірсі у Санта-Моніці.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що суд скасував опіку над Брітні Спірс.

Фото: parishilton

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.