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ICTV Ранок 17.11.2021 19:15
17.11.2021 19:15
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Довго і щасливо. Як Періс Гілтон зіграла весілля

Довго і щасливо. Як Періс Гілтон зіграла весілля

Світська левиця Періс Гілтон вийшла заміж.

Нещодавно, 11 листопада, вперше пішла під вінець 40-річна американська світська левиця, Періс Гілтон.

Її обранцем став бізнесмен Картер Реум.

Зірка поділилась зворушливим фото у своєму Інстаграм.

— Моя вічність починається сьогодні✨11/11, –  підписала одне зі своїх перших фото в своєму акаунті Періс.

Західні ЗМІ стверджують, що гуляли весілля три дні.

Гілтон змінила, звичайно не одну сукню.

Спершу вона одягнула сукню  з мереживом та квітковою аплікацією.

Волосся зірки було зібране в пучок, а зачіску доповнювала довга фата.

Була ще модель з пишною спідницею та відкритими плечима.

А доповнила діадемою і делікатним намистом.

Перший танець молодят супроводжувала романтична пісня I Will Always Love You у виконанні Демі Ловато.

Вже наступного дня Періс і Картер влаштували другу весільну вечірку на пірсі у Санта-Моніці.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що суд скасував опіку над Брітні Спірс.

Фото: parishilton

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Теги: інстаграм зірок, Періс Хілтон, шоу-бізнес
17.11.2021 19:15



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