Довго і щасливо. Як Періс Гілтон зіграла весілля

Світська левиця Періс Гілтон вийшла заміж.
Нещодавно, 11 листопада, вперше пішла під вінець 40-річна американська світська левиця, Періс Гілтон.
Її обранцем став бізнесмен Картер Реум.
Зірка поділилась зворушливим фото у своєму Інстаграм.
— Моя вічність починається сьогодні✨11/11, – підписала одне зі своїх перших фото в своєму акаунті Періс.
Західні ЗМІ стверджують, що гуляли весілля три дні.
Гілтон змінила, звичайно не одну сукню.
Спершу вона одягнула сукню з мереживом та квітковою аплікацією.
Волосся зірки було зібране в пучок, а зачіску доповнювала довга фата.
Була ще модель з пишною спідницею та відкритими плечима.
А доповнила діадемою і делікатним намистом.
Перший танець молодят супроводжувала романтична пісня I Will Always Love You у виконанні Демі Ловато.
Вже наступного дня Періс і Картер влаштували другу весільну вечірку на пірсі у Санта-Моніці.Також по темі: Періс Хілтон виклала в Інстаграмі зворушливе фото Весільний дресс-код для гостей: модні поради чоловікам та жінкам Накидки, банти та багато блиску: модні весільні сукні 2021
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Фото: parishilton