“Обіймайте близьких із самої глибини серця”. Злата Огнєвіч зворушила фанатів

Українська співачка Злата Огнєвіч зачарувала фанатів зворушливим фото і дописом до нього.
Світлиною зірка поділилась в своєму Інстаграм.
На знімку артистка позує на в червоній сукні з масивними сережками.
Доповнює образ підбори в тон, легкий нюдовий макііяж та розпущене волосся.
– Вчасно сказані слова підтримки здатні набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Обіймайте близьких із самої глибини свого серця, – прокоментувала Злата.
Прихильники, розчулені теплими словами, написали комліменти і дякують за щирі слова.
Допис встиг зібрати більше 14 тисяч вподобань.Також по темі: "Купаюсь у морі любові". Холостячка Злата Огнєвіч поділилася знімками у купальнику Нова "Холостячка" Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар'єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3 З трояндою та у спокусливій білизні. "Холостячка" Злата Огнєвіч показала відверті фото
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Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Злати Огнєвіч.
Фото: zlata.ognevich