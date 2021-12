“Обіймайте близьких із самої глибини серця”. Злата Огнєвіч зворушила фанатів

Українська співачка Злата Огнєвіч зачарувала фанатів зворушливим фото і дописом до нього.

Світлиною зірка поділилась в своєму Інстаграм.

На знімку артистка позує на в червоній сукні з масивними сережками.

Доповнює образ підбори в тон, легкий нюдовий макііяж та розпущене волосся.

Прихильники, розчулені теплими словами, написали комліменти і дякують за щирі слова.

Допис встиг зібрати більше 14 тисяч вподобань.

Фото: zlata.ognevich

