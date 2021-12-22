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ICTV Ранок 22.12.2021 17:00
22.12.2021 17:00
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“Обіймайте близьких із самої глибини серця”. Злата Огнєвіч зворушила фанатів

“Обіймайте близьких із самої глибини серця”. Злата Огнєвіч зворушила фанатів

Українська співачка Злата Огнєвіч зачарувала фанатів зворушливим фото і дописом до нього.

Світлиною зірка поділилась в своєму Інстаграм.

На знімку артистка позує на в червоній сукні з масивними сережками.

Доповнює образ підбори в тон, легкий нюдовий макііяж та розпущене волосся.

– Вчасно сказані слова підтримки здатні набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Обіймайте близьких із самої глибини свого серця, – прокоментувала Злата.

Прихильники, розчулені теплими словами, написали комліменти і дякують за щирі слова.

Допис встиг зібрати більше 14 тисяч вподобань.

Також по темі: "Купаюсь у морі любові". Холостячка Злата Огнєвіч поділилася знімками у купальнику Нова "Холостячка" Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар'єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3 З трояндою та у спокусливій білизні. "Холостячка" Злата Огнєвіч показала відверті фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Злати Огнєвіч.

Фото: zlata.ognevich

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Теги: інстаграм зірок, Злата Огнєвіч, шоу-бізнес
22.12.2021 17:00



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