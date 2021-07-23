“Купаюсь у морі любові”. Холостячка Злата Огнєвіч поділилася знімками у купальнику

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася з прихильниками спокусливою світлиною.
Зірка опублікувала фото у купальнику у своєму інстаграм-блозі.
Щоліта я купалася в Середземному морі, а тепер — купаюся в морі Любові, – романтично підписала своє фото Злата.
Очевидно, що так знаменитість натякнула на участь у другому сезоні шоу “Холостячка”.
Зараз проходять зйомки програми, але самі випуски глядачі зможуть побачити вже восени.Також по темі: «Холостячка» Злата Огнєвіч розповіла, як поводитися на першому побаченні Нова "Холостячка" Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар'єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3 Злата Огнєвіч поділилася рецептом спасіння від осінньої хандри
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Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.
Фото: zlata.ognevich