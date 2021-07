“Купаюсь у морі любові”. Холостячка Злата Огнєвіч поділилася знімками у купальнику

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася з прихильниками спокусливою світлиною.

Зірка опублікувала фото у купальнику у своєму інстаграм-блозі.

Очевидно, що так знаменитість натякнула на участь у другому сезоні шоу “Холостячка”.

Зараз проходять зйомки програми, але самі випуски глядачі зможуть побачити вже восени.

Фото: zlata.ognevich

