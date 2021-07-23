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ICTV Ранок 23.07.2021 16:20
23.07.2021 16:20
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“Купаюсь у морі любові”. Холостячка Злата Огнєвіч поділилася знімками у купальнику


Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася з прихильниками спокусливою світлиною.

Зірка опублікувала фото у купальнику у своєму інстаграм-блозі.

Щоліта я купалася в Середземному морі, а тепер — купаюся в морі Любові, – романтично підписала своє фото Злата.

Очевидно, що так знаменитість натякнула на участь у другому сезоні шоу “Холостячка”.

Зараз проходять зйомки програми, але самі випуски глядачі зможуть побачити вже восени.

Також по темі: «Холостячка» Злата Огнєвіч розповіла, як поводитися на першому побаченні Нова "Холостячка" Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар'єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3 Злата Огнєвіч поділилася рецептом спасіння від осінньої хандри

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: zlata.ognevich

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Злата Огнєвіч, шоу-біз
23.07.2021 16:20



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