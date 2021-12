Безпека понад усе. Як обрати надійний месенджер

Все про те, як обрати безпечний месенджер.

Популярний месенджер WhatsApp стрімко втрачає прихильників — через зміни у політиці конфіденційності.

З 15 травня 2021 року WhatsApp почне ділитися певною інформацією користувачів із компанією Facebook, хоча раніше це право лишали за юзерами додатку.

Багатьох це неабияк обурило, люди почали шукати альтернативи.

Тільки за січень цього року у Telegram додалося 25 мільйонів користувачів, а до менш популярного месенджера Signal долучилися 7,5 мільйонів — це дані комітету з внутрішніх справ парламенту Великої Британії.

Та невже з WhatsApp насправді все так погано і месенджером, який донедавна вважався безпечним, тепер не можна користуватися?

Чи існує взагалі безпечний месенджер та як його вибрати?

Що ж змінюється для користувачів WhatsApp?

Майже нічого, кажуть фахівці.

Річ у тім, що більшість WhatsApp-юзерів мають також фейсбук-месенджер або інстаграм.

Відповідно, коли вони завантажували ці додатки, вже надали дозвіл компанії Facebook на певну обробку даних.

Не кажучи вже про купу приватної інформації, яку регулярно самі зливаємо у соцмережі.

Те саме стосується і “старожилів” WhatsApp.

Зміни спіткають хіба що тих, хто уважно читав правила користування месенджером та обирав опцію заборони обміну даними.

То якою ж інформацією з WhatsApp відтепер заволодіє Facebook?

Месенджери обмінюватимуться лише так званими “метаданими”.

Доступною для адміністрації може стати інформація про те, з ким саме ви комунікували, як часто і як довго тривають ваші розмови.

На 100% безпечного месенджера не існує, кажуть експерти.

Багато що залежить від того, як ви його налаштуєте.

Як не банально, але для захисту даних необхідно вигадати унікальний пароль.

Також фахівці радять не нехтувати двофакторною автентифікацією.

Як захистити свій месенджер?

Дивіться у відео.

Фото: Unsplash

