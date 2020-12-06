Українці — найнебезпечніші хакери в світі?

На що здатні українські кіберзлочинці.
Резонансне рішення нещодавно ухвалив суд у США. Українцю дали 9 років в’язниці за кібершахрайство.
Чи справді українці – найнебезпечніші хакери у світі, скільки заробляють кіберзлочинці, на що здатні та чи готова Україна їм протистояти.
Про все це дивіться у Ранку у Великому Місті.
Крав гроші в Microsoft
26-річний українець наробив галасу за океаном.
У США його засудили на 9 років за те, що поцупив понад 10 мільйонів доларів.
Працюючи в компанії Microsoft він знімав гроші, наприклад, з подарункових карт.
Так переказав на свої рахунки мільйони доларів. На них купив собі будиночок на березі озера та недешеву Tesla. Українця звільнили з роботи і тепер він у в’язниці.Також по темі: Як кібершахраї полюють за нашими грошима? Хакери атакують банки: як вберегти свої гроші Хакери, розстріли, викрадення вакцини: як з COVID-19 борються в Північній Кореї?
Двох українських хакерів шукають за масштабні кіберзлочини
А напередодні держдепартамент США оголосив винагороду мільйон доларів за інформацію про ще двох українських хакерів, яких розшукують за масштабні кіберзлочини.
Вони протягом 5 років викрадали тисячі конфіденційних файлів про акції цінних паперів і цим завдали збитків на суму від 30 до 100 мільйонів доларів.
Подібні випадки – не рідкість. Українські хакери часто з’являються в заголовках світових медіа.
Де і в кого кіберзлочинці навчаються хакерству? Та чи готова Україна протистояти подібним атакам?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, ми розповідали про те, чому хакери перехоплювали повідомлення дипломатів Європи.
Фото: Unsplash