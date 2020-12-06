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ICTV / Ранок / Українці — найнебезпечніші хакери в світі? / 06.12.2020 14:57
06.12.2020 14:57
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Українці — найнебезпечніші хакери в світі?


На що здатні українські кіберзлочинці.

Резонансне рішення нещодавно ухвалив суд у США. Українцю дали 9 років в’язниці за кібершахрайство.

Чи справді українці – найнебезпечніші хакери у світі, скільки заробляють кіберзлочинці, на що здатні та чи готова Україна їм протистояти.

Про все це дивіться у Ранку у Великому Місті.

Крав гроші в Microsoft

26-річний українець наробив галасу за океаном.

У США його засудили на 9 років за те, що поцупив понад 10 мільйонів доларів.

Працюючи в компанії Microsoft він знімав гроші, наприклад, з подарункових карт.

Так переказав на свої рахунки мільйони доларів. На них купив собі будиночок на березі озера та недешеву Tesla. Українця звільнили з роботи і тепер він у в’язниці.

Також по темі: Як кібершахраї полюють за нашими грошима? Хакери атакують банки: як вберегти свої гроші Хакери, розстріли, викрадення вакцини: як з COVID-19 борються в Північній Кореї?

Двох українських хакерів шукають за масштабні кіберзлочини

А напередодні держдепартамент США оголосив винагороду мільйон доларів за інформацію про ще двох українських хакерів, яких розшукують за масштабні кіберзлочини.

Вони протягом 5 років викрадали тисячі конфіденційних файлів про акції цінних паперів і цим завдали збитків на суму від 30 до 100 мільйонів доларів.

Подібні випадки – не рідкість. Українські хакери часто з’являються в заголовках світових медіа.

Де і в кого кіберзлочинці навчаються хакерству? Та чи готова Україна протистояти подібним атакам?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, ми розповідали про те, чому хакери перехоплювали повідомлення дипломатів Європи.

Фото: Unsplash

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Теги: кіберзлочинці, хакер
06.12.2020 14:57



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