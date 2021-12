Як виглядати молодше свого віку: 5 ефективних порад

Для того, щоб довше зберігати молодість, зовсім не обов’язково робити пластичні операції, регулярно відвідувати дорогі салони краси та купувати косметичні засоби за декілька тисяч гривень. Іноді геніальність — у простоті.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 простих лайфкаків, як виглядати молодше свого віку.

Фотостаріння, тобто негативний вплив ультрафіолетових променів, — одна з основних небезпек для нашої шкіри.

Тому варто якнайшвидше відмовитися від звички використовувати сонцезахисний крем виключно на пляжі.

Дерматологи радять: щоб зберегти пружність шкіри, сонцезахисні засоби потрібні нам щодня. SPF-фактор має бути мінімум 30, а краще 50.

Велика кількість косметичних засобів, замість того, щоб приховати недоліки шкіри, може тільки їх підкреслити.

Для позитивного ефекту ми рекомендуємо використовувати розсипчасту пудру і наносити її лише на окремі зони.

Для того, щоб виглядати молодше, необхідно ретельно доглядати не тільки за обличчям.

Адже, наприклад, шкіра рук, що схильна до раннього старіння, може легко видати вік.

Важливо достатньо зволожувати шкіру, щоб уникнути цієї проблеми.

Добре, якщо крем, яким ви користуєтеся, буде сонцезахисним. Адже сонячні промені впливають і на шкіру рук, сприяючи появі пігментних плям та зморшок.

Стилісти рекомендують використовувати менше темних кольорів у всьому: одязі, макіяжі, фарбуванні волосся.

Темні відтінки, а особливо чорний колір, часто грають не на нашу користь.

Проте, звісно, у цьому випадку необхідно враховувати й природні особливості кожної людини, адже всі ми — індивідуальні.

Вже давно не секрет, що правильне харчування — запорука не тільки здоров’я, а й краси. З віком особливо важливо переглянути свій раціон та додати/виключити певні продукти.

Корисними, наприклад, будуть жирні сорти морської риби. Вони багаті на омега-3 кислоти, а отже підвищують тонус шкіри за рахунок стимулювання синтезу організмом власного колагену.

Дієтологи рекомендують вживати більше свіжих фруктів та овочів, а також молочні продукти. І не забувайте про воду. Зневоднення призводить не тільки до поганого самопочуття, але й до сухості шкіри та інших проблем зі здоров’ям.

Скоротити варто вживання фаст-фуду, кави, солодощів, смаженої їжі та алкоголю.

Ми не закликаємо повністю відмовитися від цих продуктів харчування, але рекомендуємо звернути увагу: чи не забагато їх у вашому раціоні.

