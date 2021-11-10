Не лише хороша генетика. Секрети довголіття Єлизавети II

Королеві Великобританії Єлизаветі II – уже 95 років. Втім, вона й досі чудово виглядає та веде активний спосіб життя. На сьогодні вона є найстаршим монархом в британській історії. І править найдовше серед усіх голів держав у світі.

Звісно, велику роль у цьому зіграла відмінна генетика королеви. Її матір, Єлизавета Боуз-Лайон, прожила 101 рік. Та й інших довгожителів у монаршій родині було чимало.

Втім, секрет довголіття та енергійності Єлизавети II не лише в цьому. Ранок у Великому Місті на ICTV зараз усе розкаже.

Секрети довголіття Єлизавети II

Фізична активність

Незважаючи на поважний вік, королева продовжує виконувати свої монарші обовязки.

Але вона не сидить весь день за столом: робочий графік Єлизавети II передбачає чимало офіційних заходів, під час яких їй доводиться годину-півтори бути на ногах.

Крім того, вона щодня виходить на прогулянку разом зі своїми песиками. І навіть один-два рази на тиждень їздить верхи!

Повноцінний сон

Королева впевнена: щоб мати сили для активної роботи, потрібно добре виспатися.

Тому спить близько семи годин за ніч: лягає спати максимум опівночі, а о 7 ранку її будять.

Тренування розуму

Єлизаветі II нудьгувати нема коли. Їй завжди є чим зайняти свої думки.

Кожен день, окрім Різдва, вона отримує червону коробку з урядовими документами.

Вивчає їх, відповідає на важливі листи, проводить аудієнції та спілкується з багатьма людьми.

Простий раціон

Раціон у королеви доволі простий. Вона любить рибу, курку, свіжі та тушковані овочі. А от рис, картоплю і макарони не їсть.

Улюблена традиція – традиційний післяобідній чай, перевагу віддає індійському сорту Дарджилінг – чистому або з додаванням бергамоту.

Іноді королева балує себе солодощами, але обмежується невеличкими порціями.

4 алкогольні напої на день

Не впевнені, що саме це позитивно вплинуло на довголіття королеви, але вона щодня випиває 4 алкогольні напої.

Перед ланчем – джин з льодом і лимоном, під час обіду – келих вина, а ввечорі – по бокалу мартіні та ексклюзивного шампанського.

Відмова від куріння

Батько і сестра королеви Єлизавети, принцеса Маргарет, багато курили. У ті часи це не вважалося шкідливою звичкою, скоріше, навпаки, було модним і прогресивним.

Втім, сама Єлизавета завжди була принциповою противницею паління.

Вона навіть погодилася вийти заміж за Філіпа, лише якщо він кине цигарки назавжди.

Принц прийняв умову, і з тих пір його жодного разу не бачили за цим заняттям. Можливо, саме це допомогло йому прожити майже 100 років.

Щасливий шлюб

Єлизавета II була щаслива у шлюбі. Вона вийшла заміж не з примусу, а за вибором власного серця.

Королева і принц Філіп прожили разом 74 роки, і зовсім трішки не дотягнули до ювілею, який називається коронним весіллям.

Чоловік підтримував її в усьому, і за довге сімейне життя пара жодного разу не посварилися всерйоз.

Оптимізм

Усі, хто знає королеву особисто, стверджують: вона оптимістка і майже завжди в хорошому настрої.

Якщо й засмучується чи дратуєься – то зовсім не на довго.

А вчені, між іншим, давно встановили: люди з позитивним ставленням до життя живуть довше, ніж песимісти

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Фото: Theroyalfamily

Аліна Литвиненко

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