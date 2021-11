Не лише хороша генетика. Секрети довголіття Єлизавети II

Королеві Великобританії Єлизаветі II – уже 95 років. Втім, вона й досі чудово виглядає та веде активний спосіб життя. На сьогодні вона є найстаршим монархом в британській історії. І править найдовше серед усіх голів держав у світі.

Звісно, велику роль у цьому зіграла відмінна генетика королеви. Її матір, Єлизавета Боуз-Лайон, прожила 101 рік. Та й інших довгожителів у монаршій родині було чимало.

Втім, секрет довголіття та енергійності Єлизавети II не лише в цьому. Ранок у Великому Місті на ICTV зараз усе розкаже.

Незважаючи на поважний вік, королева продовжує виконувати свої монарші обовязки.

Але вона не сидить весь день за столом: робочий графік Єлизавети II передбачає чимало офіційних заходів, під час яких їй доводиться годину-півтори бути на ногах.

Крім того, вона щодня виходить на прогулянку разом зі своїми песиками. І навіть один-два рази на тиждень їздить верхи!

Королева впевнена: щоб мати сили для активної роботи, потрібно добре виспатися.

Тому спить близько семи годин за ніч: лягає спати максимум опівночі, а о 7 ранку її будять.

Єлизаветі II нудьгувати нема коли. Їй завжди є чим зайняти свої думки.

Кожен день, окрім Різдва, вона отримує червону коробку з урядовими документами.

Вивчає їх, відповідає на важливі листи, проводить аудієнції та спілкується з багатьма людьми.

Раціон у королеви доволі простий. Вона любить рибу, курку, свіжі та тушковані овочі. А от рис, картоплю і макарони не їсть.

Улюблена традиція – традиційний післяобідній чай, перевагу віддає індійському сорту Дарджилінг – чистому або з додаванням бергамоту.

Іноді королева балує себе солодощами, але обмежується невеличкими порціями.

Не впевнені, що саме це позитивно вплинуло на довголіття королеви, але вона щодня випиває 4 алкогольні напої.

Перед ланчем – джин з льодом і лимоном, під час обіду – келих вина, а ввечорі – по бокалу мартіні та ексклюзивного шампанського.

Батько і сестра королеви Єлизавети, принцеса Маргарет, багато курили. У ті часи це не вважалося шкідливою звичкою, скоріше, навпаки, було модним і прогресивним.

Втім, сама Єлизавета завжди була принциповою противницею паління.

Вона навіть погодилася вийти заміж за Філіпа, лише якщо він кине цигарки назавжди.

Принц прийняв умову, і з тих пір його жодного разу не бачили за цим заняттям. Можливо, саме це допомогло йому прожити майже 100 років.

Єлизавета II була щаслива у шлюбі. Вона вийшла заміж не з примусу, а за вибором власного серця.

Королева і принц Філіп прожили разом 74 роки, і зовсім трішки не дотягнули до ювілею, який називається коронним весіллям.

Чоловік підтримував її в усьому, і за довге сімейне життя пара жодного разу не посварилися всерйоз.

Усі, хто знає королеву особисто, стверджують: вона оптимістка і майже завжди в хорошому настрої.

Якщо й засмучується чи дратуєься – то зовсім не на довго.

А вчені, між іншим, давно встановили: люди з позитивним ставленням до життя живуть довше, ніж песимісти

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети молодості Дженніфер Еністон.

Фото: Theroyalfamily

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.