Вишукана природність. Секрети краси зірки серіалу “Емілі в Парижі” Лілі Коллінз

Поки всі любителі романтики у французько-американському стилі із завмиранням серця чекають на прем’єру, Ранок у Великому Місті вирішив поговорити більше про головну героїню серіалу — Лілі Коллінз.

Адже 32-річна акторка та модель виглядає на всі 100% без макіяжу чи фотошопу.

Як це вдається красуні? Ранок у Великому Місті зараз все розповість.

Секрети краси Лілі Коллінз

Щоденна активність

Як і її Емілі, Лілі Коллінз обожнює ранкову активність.

У інтерв’ю Harper’s Bazaar акторка розповідала, що починає свій день із кардіотренування у залі або пробіжки під улюблену музику.

Звісно, коли я надто втомлена, я дозволяю собі відпочити, — прокоментувала зірка.

Але оскільки спорт для неї — це задоволення, таке буває рідко.

Корисна їжа

Лілі Коллінз поборола розлад харчової поведінки, і цим досвідом детально поділилась у своїй книзі “Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me“.

Зважаючи на непрості стосунки з їжею у минулому, сьогодні акторка відмовляться від обмежень, із приставкою “але”:

Я просто щодня обираю те, що зробить мене кращою.

Вона полюбляє поживні страви з органічних продуктів.

А ще при кожній можливості намагається готувати вдома, щоб вкладати у їжу любов.

Правильний догляд за шкірою

Окрім спорту та здоровго харчування, Коллінз не забуває турбуватись про свою ідеальну шкіру.

Щоб уникнути ранньої появи зморшок, зірка не виходить із дому без SPF.

Щоденне вмивання та крем для зволоження — ще один обов’язковий ритуал Лілі.

Ну, і як тут не згадати про водний баланс, який зберігає молодість.

Турбота про брови

Усі, хто спостерігав за кінозіркою, точно хоч раз відволікався на її розкішні густі брови.

Така краса теж потребує догляду.

Лілі Коллінз завжди зберігає природню форму брів, і щоранку вкладає їх за допомогою щіточки та спеціального гелю.

Природність — завжди і у всьому

Ось така вона — Лілі Коллінз.

Часто з’являється на публіці без мейку, публікує для багатомільйонної аудиторії свого Instagram домашні фотки у худі та керується мінімалізмом у зачісках чи візажі.

У цій вишуканій природності і полягає її індивідуальність.

І єдине, чого нам варто повчитися у Коллінз — це любові до себе, у решті — варто залишатися собою.

