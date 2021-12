Як не пити на вечірці, щоб ніхто цього не помітив: дієві лайфхаки

Цікаві лайфхаки для тих, хто не хоче пити на вечірці та бажає уникнути зайвої уваги до себе під час свята.

Не знаєш, що робити, коли збираєшся навідати друзів або родичів, які не відчепляться від тебе, не пригостивши випивкою?

Вперше йдеш у незнайому компанію, думаєш, як викрутитися із ситуації так, щоб тебе зрозуміли?

Ранок у Великому Місті приготував добірку дієвих лайфхаків, які тобі точно можуть допомогти, обирай найкращий.

Краще за все сказати одразу правду, що не хочеш пити. Але якщо такий варіант із якихось причин не підходить, то є кілька хитрощів.

Скажи що сьогодні за кермом та залюбки можеш підвезти когось додому, коли всі будуть розходитися.

Якщо ти знаходишся в компанії особливо завзятих людей, від яких важко відв’язатися, краще використовувати більш дієвий спосіб.

Можна сказати, що у тебе алергія. Зайві питання відпадуть, до того ж, формально це не буде брехнею.

Люди, у яких є залежність, при потраплянні алкоголю до крові не контролюють свою реакцію і страждають від наслідків його споживання, як і при незворотній алергічній реакції на будь-яку іншу речовину.

Також, як варіант можна сказати, що погано себе почуваєш, або робити наголос на поїдання їжі..

Людині, яка вирішила не пити з якихось причин, можна підкріпити свою версію, посилаючись на заняття спортом чи здоровий спосіб життя.

Зараз це стало популярним, тому жодного непорозуміння не має виникнути.

Якщо вже жоден із цих способів не працює, або ти не хочеш ним користуватися, є ще кілька варіантів які тобі можуть допомогти.

Сказати, що для себе придбав(-ла) свою випивку і показати ємність, у якій насправді налитий якийсь безалкогольний напій.

Такий спосіб не завжди може підійти на святах за столом, але дієвий, якщо прогулюватися в невеликій компанії, коли кожен сам собі купує випивку.

На початку вечірки тримай келих разом з усіма, вдавай, що? випиваєш, а насправді роби невеликий ковток і відставляй фужер на стіл.

Спробуй розтягнути його на кілька тостів, пити маленькими ковточками, а потім відставити келих та не пити взагалі. Коли компанія буде на підпитку, контроль за тобою зменшиться.

Виливати алкоголь кудись зі склянки, поки ніхто не дивиться.

Заявити всім, що принципово п’єш тільки коктейлі типу “викрутки” або “Кривавої Мері”.

У них додаються соки: в перший — апельсиновий, в другий — томатний.

Зовні ніхто не визначить, чого більше — алкоголю чи соку.

Головне — нікому не дозволяти пробувати з своєї склянки, щоб тебе не розсекретили 😉

Так можна робити і з іншим алкоголем: замість горілки — мінералка, замість коньяку — газована вода схожого кольору.

Простіше, якщо мінералка без газу, на горілку більше схоже.

Домовитися з кимось у компанії, щоб людина допомогла періодично спустошувати твій стакан, наприклад, коли всі танцюють.

Коли компанія вже у веселому стані, буде набагато легше їх відволікти.

Підбурювати всіх на танці. А якщо кличуть випити, говори щось типу: «Цю пісню потанцюємо і підемо», або «Це ж моя улюблена».

З часом усім набридне слідкувати за тобою і змушувати випивати.

Тож, користуйся будь яким способом із вищепереліченого списку.

Обирай для себе найбільш дієвий лайфхак та радій своїй маленькій перемозі, а ми тобі в цьому допоможемо!

Фото: Unsplash

Головне фото: Pexels

Марина Максакова

